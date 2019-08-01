دعوات سياسية لتدخل دولي للحد من الفساد في العراق

دعا القيادي في تحالف القرار العراقي أثيل النجيفي، الى تدخل دولي للحد من ظاهرة الفساد في العراق، عازياً ذلك الى تورط الجهات الرقابية بهذا الفساد.

وقال النجيفي ان “الوضع العراقي وصل الى طريق مسدود، فيما يخص محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، فالسلطات التي تلاحق الفاسدين اصبحت هي ايضا متوغلة في الفساد وعاجزة عن ملاحقة الفاسدين”.

وبين القيادي في تحالف القرار العراقي ان “الفاسدين اصبحوا اقوى من الأجهزة الرقابية العراقية، وبالتالي فهي غير قادة على محاسبتهم”.

وشدد على انه “من الضروري جدا ان يكون هناك تدخل دولي، وليس أمريكي، فقط لتغيير هذا النسق الذي وصل وضع العراق في ملاحقة الفساد”.

وأضاف النجيفي، انه “يجب ان يكون القضاء العراقي والاجهزة الرقابية العراقية تحت انظار العالم، وتثبت مصداقيته للعالم بانها قادرة على ملاحقة الفاسدين، او يكون هناك تدخل دولي للحد من الفساد في العراق، نظراً لتوغل الفاسدين على مجريات الامور في البلاد”.

واعلنت هيئة النزاهة في تموز الماضي، عن انها انجزت ملفات فساد “كبيرة” تثبت تورط نحو خمسة من اعضاء مجلس النواب، فيما طالبت برفع الحصانة عنهم، واكدت احالة اكثر من 2600 قضية تطال مسؤولين من درجة مدير عام فما فوق على القضاء، لافتة الى وجود اكثر من اربعة الاف قضية في الهيئة يتم التحقق منها تخص هذه الشريحة.