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د.أياد علاوي: مسيرة التنمية التي يشهدها المغرب تعكس التمسك بروح المواطنة واصرار القيادة على ارساء الوحدة الوطنية

بعث رئيس المنبر العراقي الدكتور اياد علاوي برقية تهنئة الى جلالة محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة حلول الذكرى العشرين لاعتلاء العرش.

واكد سيادته في برقيته ان مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة المغربية تعكس التمسك بروح المواطنة الحقة واصرار قيادته على تعزيز الاستقرار وارساء الوحدة الوطنية.

كما اوضح الدكتور علاوي ان النهج الثابت والسياسة المتزنة لقيادة المملكة عززت دور المغرب الايجابي والمعتدل والبناء في المنطقة العربية والاسلامية والعالم.

المكتب الاعلامي للمنبر العراقي
ا آب 2019

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