رئاسة الاقليم تشكر محافظ المثنى وتعلن اتخاذ اجراءات قانونية بحق الضابط

اعرب رئيس ديوان رئاسة اقليم كوردستان فوزي الحريري يوم الاربعاء عن شكره لمحافظ المثنى احمد منفي جودة ازاء موقفه تجاه ما قام به ضابط في الشرطة بمنع احد ذوي الضحايا بالتوشح بعلم كوردستان اثناء فتح مقبرة جماعية للكورد في بادية السماوة.

و وصف الحريري في بيان تصرف الضابط بـ”غير اللائق والفردي ويبعث على القلق”، مردفا بالقول ان ذلك التصرف “اثار حالة من الاستياء وردود افعال كبيرة”.

واضاف “نشكر محافظ المثنى المحترم لاعتذاره عن تلك الحادثة، ولاتخاذه الاجراءات القانونية بحق ذلك الضابط”.

وتابع الحريري بالقول أن “هذه التصرفات الفردية لن تكون عامل اثارة للتوترات وردود افعال غير قانونية في اي مكان”، مشددا بالقول انه يتعين على الجميع التحلي بروح التعايش، والتسامح، وان يتم احترام الدستور والحقوق الدستورية للمكونات كافة”.

وكان رئيس الحكومة المحلية لمحافظة المثنى قد قدم امس الثلاثاء اعتذاراً رسميا الى الكورد، اثر قيام احد الضباط بالإساءة الى علم كوردستان.

وكان ضابط شرطة محافظة المثنى قد منع احد ذوي ضحايا عمليات الانفال من التوشح بعلم كوردستان اثناء فتح مقبرة جماعية في بادية السماوة.