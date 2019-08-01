رسميا.. ارسنال يضم نجماً من الدوري الفرنسي

أعلن نادي آرسنال، اليوم الخميس، عن التعاقد مع الجناح الإيفواري نيكولاس بيبي صاحب الـ 24 عاماً.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، فإن اللاعب القادم من نادي ليل الفرنسي سيرتدي القميص رقم 19 مع الجانرز في الموسم الجديد.

وصرح الإسباني أوناي إيمري، مدرب آرسنال بشأن الصفقة فقال: “نيكولاس جناح مميز وموهوب، كما أنه كان مطلوبًا في أفضل الفرق بأوروبا”.

وأضاف: “التعاقد مع جناح مميز كان من أبرز أهدافنا في الميركاتو هذا الموسم، وأرى أن نيكولاس سيضيف لنا المزيد من السرعة والقوة والإبداع”.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الصفقة تمت مقابل 72 مليون إسترليني، حيث سيدفع الجانرز 20 مليونًا مقدمًا، بالإضافة إلى 52 مليونًا على أقساط خلال 5 سنوات. انتهى