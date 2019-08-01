ريهام سعيد تعود لتقديم برنامج صبايا بدون أذنيها ونصف أنف

وتابعت مؤكدة أن الحلقة الجديدة ستعرض غدا بقولها: صبايا الاحد القادم على قناة الحياة وحشتوني، ولم يعرف بعد هل سيتم تسجيل الحلقة وعرضها، أم تظهر ريهام سعيد في بث مباشر لتواجه جمهورها للمرة الأولى منذ إعلان تعرضها لمرض غامض يهدد حياتها.

يذكر أن الإعلامية المصرية ريهام سعيد كشفت منتصف الأسبوع الماضي عن تعافيها نهائيا من الفيروس الغامض، وقالت إنها بصدد العودة لممارسة حياتها بصورة طبيعية، وأكدت ان طبيبها الخاص اعتبر نجاتها من المرض معجزة طبية تحققت بفضل دعاء جمهورها ومتابعيها!!