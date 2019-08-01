في القسمين المحلي والدولي الإعلان عن أفلام الرسوم المتحركة القصيرة لمهرجان أفلام الأطفال الـ32 باصفهان

منصور جهانی- تم الإعلان عن أفلام الرسوم المتحركة القصيرة في القسمين المحلي والدولي الخاص بالمهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي بنسخته الـ32.

وبحسب المكتب الإعلامي للمهرجان، فإنه تم الفصح عن أسماء الرسوم المتحركة القصيرة الجاهزة للعرض بالقسمين المحلي والدولي خلال فعاليات المهرجان القادمة.

وقامت لجنة تحكيم مهرجان أفلام الأطفال واليافعين الـ32 في القسم المحلي (الايراني) والتي تتضمن كل من (جواد حاتمي)، (حسين شيخ الإسلامي)، (نادرة تركماني)، (سهيل موفق)، (حامد جعفري) كذلك لجنة تحكيم القسم الدولي والتي تتشكل من (جمال أميد) (محمد حميدي مقدم)، الدكتور (رائد فريدزاده)، (فرزاد أجدري) و (حامد سليمان زاده) باختيار 12 فيلم رسوم متحركة للعرض المحلي و 11 فيلم رسوم متحركة للعرض الدولي، والأفلام هي:

أفلام الرسوم المتحركة في القسم الايراني

(بهذا الإتجاه و ذاك الإتجاه) من إخراج و إنتاج «ليدا فضلي» (منتج مركز تطوير الأفلام الوثائقية والتجريبية)

(خصلة خيوط) من إخراج «مليحة غلامزادة» وإنتاج «سيد جواد حسين نجاد»

(الكلب الذي كان مريضا) من إخراج «برفين تجويد» و إنتاج مركز التنمية الفكرية للأطفال واليافعين

(سكان الطابق الثالث) إخراج وإنتاج «مهناز يوسفي»

(قد تم أكله) من إخراج «محسن رضابور»، وإنتاج «هالة مودبيان» و«محسن رضابور» (منتج مركز تطوير الأفلام الوثائقية والتجريبية)

(السلك السادس) إخراج وإنتاج «بهرام عظيمي» (منتج مركز تطوير الأفلام الوثائقية والتجريبية)

(ذهب مزركش و ناصية مزركشة) من إخراج «مهين جواهريان» و إنتاج مركز التنمية الفكرية للأطفال واليافعين (الحجارة البيضاء) إخراج وإنتاج «فاطمة حسني» (منتج مركز تطوير الأفلام الوثائقية والتجريبية)

(واحد أخر) إخراج و إنتاج «سارة طبيب زاده»

(أزعج) من إخراج «شيوا ممتحن و إنتاج «سيما ممتحن» (منتج مركز تطوير السينما الوثائقية والتجريبية)

(قصة رجل بلا شفاه) من إخراج وإنتاج «ميلاد شاه جاني»

(جبير) من إخراج «ريحانة ميرهاشمي» و إنتاج «أشكان رهكذر»، «أرمان رهكذر» و «إحسان عليرضا رهكذر»

الرسوم المتحركة الخاصة بالعرض الدولي

(6:01) من إخراج «سيرجي ريابوف» من روسيا

(غائم) Cloudy من إخراج «فليب ديرلاك» و«سوزانا كابوفا» من كرواتيا

(اثنان ايز تاك) ?Du iz Tak من إخراج «جالين فات» من أمريكا

(خطوات الليل) Night walks إخراج «لزيت يوبايت» من جمهورية لاتفيا

(ذيل الخنازير و الرجل النعسان) Pigtail and Mr.Sleeplessness من إخراج «إدموندز جانسونز» من جمهورية لاتفيا

(العوالق) Plankton من إخراج «جوستاف ليندستورم» من المملكة المتحدة

(الحلزون الرسام) Snail the painter من إخراج «مانويل ماستراكو» من كرواتيا

(طائرة ورقية) The Kite من إخراج «مارتن إسماتانا» من ألمانيا

(مسارات الذئب) Wolf Paths من إخراج «فويته داكال» و«نائومي فالنتيني» من جمهورية التشيك

(فواكه الغيوم) Fruits of Clouds إخراج «كاترينا كارانكوفا» من جمهورية التشيك

(كينكاكوجي ؛ أطفال المحل) Homies: Kinkaku-ji من إخراج «فيكتور أزيف» من روسيا .

يشار إلى أن فعاليات النسخة ال-32 من مهرجان أفلام الأطفال و اليافعين الدولي في إيران ICFF بإدارة «عليرضا تابش» من تاريخ 19 أغسطس حتى ال26 من الشهر ذاته لعام 2019 بعرض الأفلام الروائية الطويلة، الروائية القصيرة و أفلام الرسوم المتحركة الطويلة منها و القصيرة في مدينة إصفهان التاريخية.

#عليرضا_تابش #علي_رضا_تابش #إيران #إصفهان #تابش #مهرجان_أفلام_الأطفال #مهرجان_أفلام_الأطفال_واليافعين_الدولي_الـ32 #مهرجان_أفلام_الأطفال_واليافعين #سينما_الأطفال_الايران

لمزيد من الإطلاع: https://en.icff.ir/

إدارة العلاقات العامة لمهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي باصفهان.