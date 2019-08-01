كوردستان تهيء احدى بحيراتها الخلابة امام السياح وسط اهتمام من المستثمرين

بدأ اقليم كوردستان بتهيئة احدى البحريات الخلابة في رواندوز امام السياح، وسط اهتمام من القطاع الخاص باستثمارها.

وقال المهندس المشرف على المشروع بهزاد خداداد فيلي “يجري حاليا تعبيد الطريق الواصل الى بحرية بيرمه باعلى جبال قرية فقيان في رواندوز بطول 6 كم، وبارتفاع 1700 اعلی سطح البحر، بينما الجبال المحيطة بيها تكون 2000 متر اعلى سطح البحر.

وبين أن المشروع يتم باشراف هيئة سياحة رواندوز، على ان يتم الانتهاء منه خلال مدة شهر، ويتم العمل ايضا على تهيئة مواقع خاصة للسياح، وسط اهتمام من شركات القطاع الخاص باستثمار الموقع”.