لرفاق الاعزاء في فروع الرابطة حول شهادة الحياة…

: ملتقى الانصار-البيشمركة في هولندا ‬

تحية انصارية

على ضوء توجيهات مديرية تقاعد البيشمركة بخصوص التعليمات الجديدة حول شهادة الحياة و وكالات جديدة مع تكملة اوراق المتقاعد

مايلي :-

المتقاعدين الذين قدموا شهادة الحياة منذ بداية العام الحالي غير ملزمين بتقديم شهادة حياة جديدة كذلك المتقاعدين الذين حضروا إلى أربيل واستكملو ملفاتهم في دائرة تقاعد البيشمركة. أما المتقاعدين الذين لم يقوموا بأحد هذه الإجراءات عليهم ارسال شهادة الحياة و وكالة جديدةإلى وكلائهم بعد استخراجها من السفارة أو مكتب شؤون الإقليم في البلدان الذين يعيشون بها . ونسخة من مستمسكاته

تقبلوا تحياتنا

مكتب اللجنة التنفيذية

أربيل في 31تموز 2019