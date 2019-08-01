مانشستر سيتي يحتفي بالذكرى السنوية الـ 125 على تأسيسه

مانشستر سيتي يكشف الستار عن القميص التذكاري تعبيرًا عن بداية الاحتفال بموسم استثنائي يمثل الذكرى السنوية الـ 125 للسيتيزن.

مانشستر سيتي يظهر بقميصه الكلاسيكي الاحتفالي في مباراة ليفربول الأحد المقبل في كأس الدرع الخيرية على ملعب “ويمبلي” في أولى مباريات الموسم الجديد.

الإمارات العربية المتحدة، 01 أغسطس 2019: يحتفل نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز على مرور 125 عاماً على تأسيسه هذا العام، وجاء ذلك بداية بالكشف عن قميص “كلاسيكي” يجسد عراقة وأصالة وتاريخ النادي الإنجليزي.

طغى اللون الأزرق السماوي، المفضل والمعتاد لدى عشاق السيتيزن، على تصميم القميص مع تقليمات باللون الأبيض، كما كُتب رقم 125 تحت شعار النادي ليدل على إتمام عملاق كرة القدم الإنجليزية عامه الـ 125 منذ تأسيسه عام 1894. ولا يحمل القميص أي إعلانات للرعاة حيث وضع شعار النادي فقط. ويفخر الاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والراعي الرئيسي لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم المشاركة بهذه الاحتفالات وتقديم الدعم لكافة المبادرات الإعلامية والتجارية والمجتمعية المرتبطة بالنادي.

صوتت جماهير السيتي من مختلف أنحاء العالم لاختيار القميص التذكاري الخاص والمستوحاة من ألوان النادي الأصلية مع الشعار الدائري ويتوسطه سفينة ذهبية اللون ترمز إلى عراقة مدينة مانشستر وتتوسط عام تأسيس النادي على الجانبين، ليكون أهم معلمًا يستهله النادي هذا الموسم، وسيظهر مانشستر سيتي بقميصه الكلاسيكي الاحتفالي في مباراة ليفربول الأحد المقبل في كأس الدرع الخيرية على ملعب “ويمبلي” في أولى مباريات الموسم الجديد.

ويتم إصدار نسخ محدودة من القمصان الكلاسيكية الأصلية بعدد 1894 فقطـ ليعكس هذا الرقم سنة تأسيس النادي، فضلًا عن إطلاق قمصان بنسخة مطابقة للأصلية مصممة للرجال والنساء والأطفال.

وبهذه المناسبة الخاصة، صرح عمر برادة المدير التنفيذي للعمليات في مانشستر سيتي: “يسعدنا تواجد الإتحاد للطيران في موسم الذكرى الـ 125 للنادي. لقد كان لهم دورًا كبيرًا في دعمنا بإطلاق القميص الكلاسيكي الاحتفالي للنادي. وأمامنا رحلة رائعة ومميزة في الموسم القادم، سنشهد معًا لحظات مهمة في مسيرة النادي تجسد احتفالنا بهذه الإنجازات والأرقام والبطولات التي يحققها النادي وجماهيره المخلصة”.

وبدوره قال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمجموعة الاتحاد للطيران: “لابد أن الموسم القادم سيكون موسمًا استثنائيًا على كافة الأصعدة وخصوصًا أنه موسم الذكرى السنوية الـ 125 للنادي الإنجليزي العريق، لذا نفخر بأن نكون جزء من هذه الاحتفالات التاريخية. وبالنظر إلى تعاوننا الدائم وعلاقاتنا الوطيدة التي استمرت على مدار 10 أعوام مع مانشستر سيتي نرى أنها المناسبة الأمثل للتعاون والاحتفال معاً بإنجازات النادي وتاريخيه. نتطلع بغاية الشوق مشاهدة اللاعبين مرتدين قميص السيتي الاحتفالي خلال لقائهم يوم الأحد المقبل في كأس الدرع الخيرية”.

من الجدير بالذكر أن السيتي احتكر كافة البطولات في إنجلترا الموسم الماضي، حيث توج بالدرع الخيرية وكأس كاراباو وكأس الاتحاد والدوري الإنجليزي الممتاز.