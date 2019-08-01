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مسلحون يقتلون خمسة افراد من اسرة واحدة شمال البصرة

افاد مصدر امني مسؤول وشهود عيان ان مسلحين مجهولين اقدموا على قتل خمسة افراد من اسرة واحدة شمال البصرة.

وقال المصدر والشهود ان مسحلين يستقلون عجلة نوع “ملكة” قتلوا اسرة مؤلفة من خمسة اشخاص كانوا داخل عجلة نوع “تاهو” في منطقة الكرمة شمال البصرة.

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