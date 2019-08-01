ياسمين نيار بين الجزائر و المالديف

أنتهت النجمة الجزائرية ياسمين نيار من تصوير فيديو كليب جديد لاغنية جزائرية سجلتها خلال الفترة الاخيرة في بلدها خلال الزيارة التي قامت بها و التقت خلالها مجموعة من الشعراء و الملحنين الجزائريين و من المقرر ان يرى العمل النور خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع مجموعة من التحضيرات الفنية التي تشمل العمل على أغنية باللهجة اللبنانية و اخرى باللهجة المصرية .

في المقابل سافرت ياسمين في إجازة قصيرة الى جزر المالديف وقد كشفت ان ثمة ديو غنائي سوف يجمعها خلال المرحلة المقبلة مع نجم من الصف الاول في العالم العربي الى جانب ثنائي اخر مع نجم من نجوم الراي الجزائري وقالت : هناك خطوة نحو التنويع بمجهودي الفردي مع الاصرار على اختيار الافضل و المواضيع الجديدة و غير المستهلكة .

ياسمين اكدت انها سوف تعود الى مقر إقامتها في سويسرا لمتابعة التحضيرات التي سوف تتحول الى أنجازات في المرحلة

المقبلة بحسب تعبيرها .