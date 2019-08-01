أسباب اصفرار الوجه قد تكون خطيرة !

قد يرتبط اصفرار لون بشرة الوجه بجميع الأمراض التي يمكن أن تسبب زيادة كبيرة في مستويات البيليروبين في الدم ( والذي يسبب اليرقان باسمه الطبي، ويُعرف بأنه اللون الأصفر للجلد والأغشية المخاطية، بسبب التركيز العالي لمستويات البيليروبين). ومن بين الأمراض التي يمكن أن تؤدي إلى الزيادة غير المتناسبة لمستوى البيليروبين؛ جميع الأمراض التي تسبب التهاب الكبد (التهاب الكبد الوبائي الفيروسي على سبيل المثال) أو القنوات المرارية (المغص أو الحصوة في المرارة، أو في القنوات الصفراوية) أو ورم سرطاني يسدّ الشريان الرئيس للكبد.

وقد يبنغي الانتباه دائمًا إلى عدم الخلط بين اليرقان وغيرها من الأسباب الأخرى، التي يمكن أن تعطي لونًا للجلد بالمثل (لون برتقالي على نحو أكثر) ومنها الأطعمة الغنية بالكاروتينات (الجزر والطماطم والبرتقال والشمام وغيرها).

كما أنّ الفشل الكلوي (اختلال عمل الكليتين) قد يؤدي كذلك إلى تلوين الجلد باللون الأصفر، ولكن في تلك الحالة يكون متميزًا تمامًا عن اليرقان.

نصيحة: إذا شعرتِ بأنَّ لون بشرتك قد تحول إلى الأصفر ينبغي التوجه إلى الطوارىء لإجراء التحاليل والصور الطبية الملائمة لمعرفة الأسباب وعلاجها باكرًا.