69 طالبا يحصلون على المراتب الأولى والثانية في امتحانات الإعدادية

اعلن وزير التربية وكالة قصي السهيل، امس الاربعاء، اسماء الطلبة الاوائل في نتائج الامتحانات في عموم العراق.

وقال السهيل خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد إنه “في الفرع الاحيائي كان لدينا 29 طالباً حصلوا على معدل 99.86% في مقدمتهم زهراء احمد ابراهيم من اعدادية قرطبة في نينوى ومريم اياد طه ومريم حيدر حمزة خضير ثانوية القديس توما في بغداد”.

وأضاف أنه “في المرتبة الثانية حصل 34 طالباً على معدل 99.71، فيما حصل في المرتبة الثالثة 64 طالباً على 99.57″، مشيراً الى أنه “في الفرع التطبيقي حصلت الطالبة حوراء محمد احمد عبد الرسول من ثانوية المتميزات على 99.86، واحسان عبد العباس ناصر من ثانوية شط العرب على 99.14، والمرتبة الثالثة احمد عماد طارق من الطلبة الخارجيين في الموصل حصل على 98.86”.

ولفت وزير التربية الى أنه “في الفرع الادبي كانت الطالبة الاولى اسماء نجم عبيد جابر من الاعدادية المركزية الرصافة الثانية وحصلت على معدل 97.57، واسماء عزيز محمد عبد من الكرخ الاولى ثانوية ام سلمى حصلت على معدل 96.29، وفي المرتبة الثالثة ريم زيد عارف من ثانوية دجلة الكرخ الاولى حصلت معدل 96%”.