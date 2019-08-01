800 مليون دينار لتجهيز الحبانية قبل العيد

قدم البنك المركزي وضمن مبادرة “تمكين”، مبلغ 800 مليون دينار عراقي، لإدامة وتجهيز مدينة الحبانية السياحية، لاستقبال السائحين خلال عيد الأضحى المقبل.

وقال بيان للبنك تلقت (المدى)، نسخة منه، إن “مبادرة تمكين والممولة من قبل المصارف الخاصة، وشركات الصرافة، قد قدمت المبلغ لإدارة المدينة، على أن تصرف لأغراض صيانتها وإكمال الاستعدادات الخاصة باستقبال العيد”.

يشار إلى أن مبادرة الانشطة المجتمعية والانسانية “تمكين”، كانت قد أطلقت من قبل البنك المركزي العراقي عام 2017، بهدف دعم وتمكين الانشطة الاقتصادية.

وأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، مطلع شهر تموز الماضي، عن إنجاز مخططات التصاميم الأساسية الأولية لمدينة الحبانية الجديدة في محافظة الأنبار .

وقال وكيل الوزارة استبرق الشوك إن “الوزارة أنجزت مخططات التصاميم الأساسية والأولية لمدينة الحبانية الجديدة في محافظة الأنبار، والمقدمة من قبل شركة (تراك) الكورية المتقدمة لاستثمار المشروع، تمهيداً للمباشرة باجراءات الإعلان من قبل مديرية التخطيط العمراني التابعة للوزارة”.

وأضاف الشوك، أن “وزير الإعمار بنكَين ريكاني صادق على توصيات محضر اللجنة الفنية المشكلة لبحث الوثائق والمخططات المقدمة من الشركة الكورية”، منوها إلى أنه جرى تقييمها من الناحيتين التخطيطية والمعمارية وبما يتلاءم والبيئة العراقية مع تدقيق مؤهلات الشركة فنيا وقانونيا وماليا والجهات الساندة لها وفق الشروط الواجب توفرها لمثل هذا النمط من المشاريع الكبيرة وحسب قانون الإستثمار”.

وأوضح الشوك أن “مشروع مدينة الحبانية الجديدة يقع في المنطقة الشمالية لبحيرة الحبانية بمحافظة الأنبار على مساحة 16 ألف دونم إذ ينتفع المشروع من الظروف الطبيعية للموقع للحد من التأثير المعاكس للتطوير وتعزيز الاستدامة من خلال الفعاليات الذاتية للاكتفاء مع تطبيق تقنيات متطورة”، مشيرا إلى أن “الموقع يتميز بخصائص عدة كونه يقع على بحيرة مما يعطي إمكانية كبيرة للاستثمار السياحي”.