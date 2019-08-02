اقليم كوردستان: مختطفون ايزيديون يتواجدون بمخيم الهول ومناطق في العراق

مدير مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين في دهوك التابع لحكومة اقليم كوردستان حسين القائيدي يوم الخميس ان عددا من المختطفين على ايدي تنظيم داعش يتواجدون في مخيمات النزوح في سوريا وبعض المناطق في العراق.

وقال القائيدي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في دهوك ان عدد المختطفين 6417 منهم : الاناث 3548 ، الذكور 2869.

واضاف ان أعداد الناجيات والناجين من قبضة ارهابيي داعش كالاتي : المجموع : 3509 منهم، النساء :1192، الرجال : 337، الأطفال الإناث :1033، الأطفال الذكور :947.

واردف القائيدي ان عدد الباقين بقبضة داعش :2908، الاناث :1323، الذكور :1585.

واكد ان “عملنا مستمر والتنسيق مع الهلال الاحمر والامم المتحدة والاتحاد الاوربي لتحرير جميع المختطفين، واعادة تأهيل الناجيات والناجين لدمجهم داخل المجتمع مرة اخرى”.

ونوه القائيدي الى انه “لدينا معلومات كاملة بتواجد مجموعة من المختطفين في مخيم الهول والمخيمات الاخرى في سوريا”، قائلا “هناك مختطفون اخرون يتواجدون في مناطق متفرقة بالعراق”.