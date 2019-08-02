الاعلان عن اول ايام عيد الاضحى

أعلنت المحكمة العليا السعودية، الخميس، أن أول أيام عيد الأضحى سيوافق يوم الأحد 11 أغسطس/ آب الجاري.

وعقدت المحكمة العُليا جلسة مساء الخميس لتحري رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام.

وقالت المحكمة، في بيان، إنه “بعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص، فقد ثبت لدى المحكمة العُليا رؤية هلال شهر ذي الحجة بشهادة عدد من الشهود العدول”.

وأضافت أنه “بهذا يكون يوم غد الجمعة الأول من شهر ذي الحجة حسب تقويم أم القرى، الموافق للثاني من شهر أغسطس/ آب هو غرة شهر ذي الحجة”.

وتابعت أن “الوقوف بعرفة يوافق يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق للعاشر من شهر أغسطس/ آب 2019، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه (11 أغسطس)”.