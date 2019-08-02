الحكومة العراقية تفتتح أول جامعة في سنجار

اعلنت الحكومة الاتحادية في بغداد يوم الخميس عن عزمها افتتاح اول جامعة في قضاء سنجار ذات الغالبية الايزيدية.

جاء ذلك في كلمة القاها الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي مهدي العلاق نيابية عن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي خلال احياء الذكرى الثالثة للإبادة الجماعية للإيزيديين والتي اقيمت اليوم في العاصمة بغداد.

وقال العلاق ان الحكومة وبالتعاون مع المنظمات الدولية فتحت 17 مقبرة جماعية للايزيديين في سنجار من اصل 73 مقبرة، مؤكدا ان العمل مستمر مع المنظمات الدولية لفتح ما تبقى من مقابر.

واضاف ان الحكومة فاتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تأسيس اول جامعة في قضاء سنجار، مشيرا الى افتتاح مستشفى في القضاء المذكور متخصصة لمعالجة ضحايا العنف والنساء المحررت من قبضة تنظيم داعش.