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الحكيم يدعو الايزيديين للبقاء في العراق وعدم الهجرة الى البلدان الاخرى

دعا زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم يوم الخميس الايزيديين الى عدم مغادرة العراق الى البلدان الاخرى، مشددا على ضرورة محاسبة المقصرين كافة بما تعرضت له الطائفة على يد تنظيم داعش.

وقال في كلمة له خلال الذكرى الثالثة على الابادة الجماعية للإيزيديين التي اقيمت اليوم في بغداد، ان “القضاء على داعش لا يتم عبر الوسائل الامنية فقط بل يجب مكافحة جميع العوامل التي ادت الى ظهوره”.

واضاف “يجب عودة ظهور تنظيم داعش مرة اخرى”، مردفا بالقول ان “افضل رد على داعش ان يتمسك الايزيديون بوطنهم اذ ان الهجرة ليست حلا ويتعين على الايزيديين الحفاظ على تاريخهم وتراثهم وارضهم”.

ودعا الى اعادة اعمار سنجار واعادة النازحين اليها، مؤكدا ان حل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد سيعود بالمنفعة لمناطق الايزيديين.

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