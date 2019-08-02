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الدفاع العراقية تصدر توضيحا على انباء احالة رئيس اركان الجيش على التقاعد

نفت وزارة الدفاع العراقية احالة رئيس اركان الجيش عثمان الغانمي على التقاعد.
وكانت انباء تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتاعي باحالة الفريق أول الركن عثمان علي فرهود الغانمي رئيس أركان الجيش على التقاعد، ونقل الفريق الطيار الركن انورحمه آمين من منصب قائد القوه الجويه الى منصب رئيس أركان الجيش بموجب أمر ديواني.
وبهذا الصدد ذكر بيان للوزارة، انها تنفي ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من اخبار تتعلق بإحالة رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي على التقاعد.
وتؤكد الوزارة ان موقعها الرسمي وصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي هي الجهة الرسمية الوحيدة لنقل الاخبار الخاصة بها.

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