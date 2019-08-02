السجن 15 عاما لأذريه عملت ممرضة لصالح داعش في العراق

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة ‏الاتحادية حكما بالسجن 15 عاما على مدانة اذربيجانية الجنسية لانتمائها ‏إلى عصابات داعش الإرهابي.‏

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن “الجنائية المكزية أصدرت الحكم بالسجن 15 عاما ضد مدانة اعترفت في التحقيق الابتدائي والقضائي بأنها سافرت مع طفلتها ‏وصديقتها إلى العراق بصورة غير مشروعة مرورا بتركيا وسوريا وثم ‏العراق وسكنتا تلعفر في دار سلمها لها داعش مجانا”.‏

وأضاف البيان أن “المدانة عملت في مستشفى تلعفر كممرضة وبصفة قابلة مأذونة”، ‏لافتا إلى أنها “عزت سبب دخولها إلى العراق هو الانضمام إلى داعش الإرهابي وكانت ‏تتسلم مبلغ سبعين ألف دينار شهريا”.‏

وأشار أن “المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدانة وفق إحكام المادة ‏الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005”.‏