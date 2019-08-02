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الشركة العامة للصناعات الفولاذية تعلن عن انتاجها من الانابيب الحديدية الملحومة طوليا

اعلنت الشركة العامة للصناعات الفولاذية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن امكانياتها في انتاج الانابيب الملحومة طوليا.
واشار مدير عام الشركة المهندس محمد فائق جمعة الى ان الشركة تمتلك معملا لإنتاج الانابيب الملحومة طوليا بأقطار من ( 3 انج لغاية 10 انج) وسمك من ( 3 ملم لغاية 10ملم ) وانتاج الانابيب المربعة بقياسات (60×60 ملم ولغاية 200×200ملم ) اضافة الى انتاج الانابيب المستطيلة ، داعيا وزارات النفط والزراعة والموارد المائية للاستفادة من هذه المنتجات في اعمدة نقل الطاقة الكهربائية وانابيب نقل النفط والغاز ومياه الشرب وآبار المياه ومنظومات الري بالرش اضافة الى استخدامها كركائز للجسور والعبارات وغيرها ، مؤكدا ان منتج الانابيب الحديدية مطابق للمواصفات العالمية لمعهد البترول الامريكي (API).
في سياق اخر اضاف المدير العام بأن الشركة وبجهود ملاكات معمل الابراج التابع لها تواصل عمليات حفر وصب الاساسات لتثبيت خط ابراج نقل الطاقة الكهربائية سعة (132 كي في) لصالح الشركة العامة للحديد والصلب على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة ، مؤكدا حرص الشركة على انجاز العمل ضمن الفترة المحددة وبدقة وكفاءة عالية لدعم الصناعة الوطنية. Image preview

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