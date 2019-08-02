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برلمان كوردستان يصوت السبت على قرار يخص ابادة الايزيديين

قرر برلمان اقليم كوردستان، الخميس، التصويت يوم السبت الموافق للثالث من شهر اب الجاري، على قرار يخص الابادة الجماعية التي تعرض لها الايزيديون.

وقال موقع برلمان اقليم كوردستان انه “بخصوص مشروع القرار بشأن الإبادة الجماعية للايزيديين، سيصوت أعضاء البرلمان على القرار يوم السبت الموافق للثالث من شهر اب الجاري”.

وفي حال اعتبار برلمان اقليم كوردستان الهجوم الذي نفذه تنظيم “الدولة الاسلامية” ما يسمى بـ”داعش” على مناطق الكورد الايزيديين، جريمة ابادة جماعية، سيترتب عليها تعويضات مادية ومعنوية من قبل الحكومة الاتحادية.

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