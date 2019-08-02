بعثة الحج العراقية: تفويج جميع القوافل القادمة عبر المدينة والـ 3 من آب وصول آخر حاج عبر مطار جدة

أعلنت بعثة الحج العراقية تفويج جميع قوافل الحجاج القادمين عبر مطار المدينة المنورة، فيما يتبقى نحو 280 حاجا سيتم تفويجهم لغاية الثالث من آب عبر مطار جدة الدولي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم البعثة حسن فهد الكناني، في تصريح، ان” بعثة الحج وبالتعاون مع الخطوط الجوية العراقية استكملت تفويج جميع القوافل الجوية التي تحط رحالها بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، دون تسجيل معوقات او حوادث تذكر”.

وأشار إلى انه” يتبقى نحو 280 حاجا سيتم تفويجهم خلال الأيام الثلاث المقبلة لنقل الى مطار جدة الدولي، وبذلك تنهي البعثة تفويج جميع الحجاج العراقيين البالغ عددهم 50 الفا”.

وأضاف الكناني ان” البعثة ستنهي أيضا نقل جميع الحجاج من المدينة المنورة الى مكة المكرمة يوم الرابع من اب المقبل، ليكون بعدها جميع الحجاج متواجدين في مكة المكرمة استعدادا لأيام المشاعر المقدسة”.