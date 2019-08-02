حكومة كربلاء تتحفظ على حفل افتتاح بطولة غرب اسيا والمالكي يطالب بتحقيق

اعلنت حكومة كربلاء المحلية، عن تسجيلها تحفظا على بعض الفقرات التي تضمنها افتتاح بطولة غرب اسيا المقامة على ملعب المحافظة الدولي في اشارة الى الحفل الموسيقي.

من جهته قال الامني العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي في بيان اليوم الخميس انه “نستنكر وندين بشدة ما حصل مساء امس في ملعب محافظة كربلاء المقدسة خلال افتتاح بطولة غرب اسيا، والتي رافقها حفل موسيقي راقص يعدّ تجاوزا على حرمة المدينة وهتكاً لقدسية مدينة الامام الحسين عليه السلام”.

وطالب المالكي في بيانه “الحكومة بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المقصرين ومن يقف خلف هذا التجاوز الفاضح على حرمة المدينة المقدسة، سواء كانت الحكومة المحلية ام وزارة الشباب والرياضة او الاتحاد العراقي لكرة القدم، لضمان عدم تكرار هذه الأفعال مجددا”.