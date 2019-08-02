خلال ورشة عقدتها الوزارة بالتعاون مع منظمة ( الفاو )وكيل وزارة التخطيط : نعمل على دعم وتبني أفكار الأجندة العالمية للتنمية المستدامة 2030

اكد وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان سعي الوزارة الى دعم وتبني افكار الاجندة العالمية للتنمية المستدامة 2030 ، بغية مواكبة التطور العلمي المرادف للالتزام الأخلاقي تجاه الشعوب والبيئة . وأضاف بكلمة القاها بالنيابة عن وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي خلال ورشة عقدتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الاغذبة والزراعة للامم المتحدة ( الفاو ) بشأن مؤشرات اهداف التنمية المستدامة ان الوزراة تبنت التوجه نحو تبادل المعارف والخبرات مع المنظمات العالمية من أجل رفد المسيرة التنموية المستدامة، عبر العمل المتكامل بين المنظمات والحكومة لرصد وتنفيذ اجندة 2030 ، مؤكدا انها كانت سباقة الى عقد العديد من الشراكات المحلية والدولية التي كان من أبرزها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والاسكوا والبنك الدولي والهابيتات وغيرها من المنظمات والتي كان لمساهمتهم الدور الفاعل في دفع عجلة التنمية المستدامة في العراق بحسب الاهداف والمهمات والادوار . وأضاف ان لمنظمة الفاو الدور الكبير والداعم في تنفيذ اجندة التنمية المستدامة ومن بينها هذه الورشة لرصد مؤشرات اهداف التنمية المستدامة والتي تمثل بُعدا ادراكيا للهدف الثاني من الاجندة ( القضاء على الجوع وتوفير الامن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة ) وكذلك الهدف السادس ( ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وادارتها ادارة مستدامة ) . من جانبه قال مدير مشاريع منظمة الفاو السيد رينيه فيردوين ان الورشة تم تنظيمها بالاشتراك مع الحكومة العراقية المتمثلة بوزارة التخطيط والمكتب الاقليمي لشمال افريقيا والشرق الاوسط . وأوضح ان اهداف التنمية الالفية ومتابعة مؤشرات التنمية المستدامة خلال الفترة الماضية لعبت دورا مهما في تبني وتحديد مشاكل انعدام الامن الغذائي وسوء التغذية والتي زادت من الوعي العالمي لمجموعة من المؤشرات والاهداف العامة التي تم قياسها ومقارنتها في دول العالم مؤكدا انها نجحت في تسليط الضوء على الاحصائيات الوطنية التي ادت الى استثمار اكبر واعظم وتحسين الطاقات في كل من طواقم الموظفين والاجهزة والانظمة وأضاف ان منظمة فاو تناولت بحث ومناقشة اجندة التنمية المستدامة لعام 2030 ومدى الالتزام بالقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة بحلول العام 2030 وعلى مستوى العالم اجمع وضمان مشاركة الجميع بحيث لا يتخلف احد عن هذه المشاركة .مشيرا الى ان اهداف التنمية المستدامة تغطي قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبضمنها الفقر والجوع والصحة والتعليم والاحتباس الحراري والمساواة بين الجنسين والماء وتعزيز الصحة ومنع تفشي الامراض والطاقة والمدنية والتحضر والبيئة والعدالة الاجتماعية . ومن الجدير بالذكر ان الورشة رئيس الجهاز المركزي للاحصاء وعدد من المديرين العامين وكذلك عدد من رؤساء الاقسام والشعل فضلا عن ممثلي وزارات المالية والزراعة والموارد المائية والتجارة فضلا عن الامانة العامة لمجلس الوزراء .