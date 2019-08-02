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رسمياً.. مالكوم يرحل عن برشلونة

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رحل البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا رسميًا عن صفوف برشلونة، اليوم الجمعة، إلى زينيت سان بطرسبرج الروسي.
وأعلن الحساب الرسمي لزينيت على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” التعاقد مع مالكوم، دون ذكر أي تفاصيل بشأن مدة العقد.
وأشارت صحيفة “سبورت” الإسبانية، إلى أن مالكوم رحل عن برشلونة مقابل 40 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات.
وكان برشلونة قد تعاقد مع مالكوم قبل عام واحد من نادي بوردو الفرنسي مقابل 41 مليون يورو، بعد صراع قوي مع روما.
ولم يحصل مالكوم على فرصة للمشاركة في التشكيل الأساسي لبرشلونة خلال الموسم المنتهي، كما أنه خرج من حسابات الإسباني إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، بالموسم الجديد بعد التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان.
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