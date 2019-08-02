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سياسى يطالب الامارات بسحب القوات الاماراتية بالكامل من اليمن

سياسى يحذر من قصف دبى والامارات بصواريخ باليستية حال اندلاع حرب امريكية ضد ايران

بيان صحفى

دعا السياسى المصرى زيدان القنائى الناطق الرسمى للمجلس السياسى للمعارضة المصرية الامارات بسحب كافة القوات الاماراتية من اليمن لعدم وجود اى مصالح للامارات داخل اليمن

واكد ان الامارات شاركت بحرب اليمن اليمن ضمن التحالف العربى الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي ورغم مرور عدة سنوات لتلك الحرب لم يحقق التحالف العربى نتائج ملموسة او يحسم تلك الحرب

واكد ان اى حرب امريكية بريطانية ضد ايران ستكون لتدمير كل ايران وربما يتطور الامر لقصف ايران بالكامل بالقنابل النووية

ولو قررت امريكا ضرب ايران عسكريا باى وقت لن تقوم بضرب اهداف محددة لايران لان ذلك يؤدى لرد فعل ايرانى ضد تل ابيب وهذا ما لا تريده واشنطن

واشار ان اى حرب امريكية او دولية لضرب ايران ستتضرر منها الامارات والسعودية ومدينة دبى وسيخسر الاقتصاد الاماراتى نتيجة اطلاق صواريخ باليستية من اليمن او ايران على الامارات

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