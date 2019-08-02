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شاب يقتل شقيقه في السليمانية

اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية يوم الخميس ان شخصا اقدم على قتل شقيقه في قضاء جمجمال.

وقالت الشرطة في بيان اليوم انه ضمن الحدود الادارية للقضاء المذكور قام شخص بقتل شقيقه وبعد مرور ساعات على وقوع الجريمة القت مفارز شرطة منطقة “قرناوه” القبض على القاتل.

واضاف البيان ان المتهم يُدعى (ژ، آ، ع) يبلغ من العمر 22 عاما قتل شقيقه المدعو (م، آ، ع) والذي يبلغ من العمر 35 عاما بسلاح نوع كلاشينكوف.

وتابع البيان انه تم حبس المتهم بقرار من القاضي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، مشيرا الى ان التحقيقات لا تزال مستمرة مع المتهم في مركز شرطة “قرناوه”.

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