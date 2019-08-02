على خلفية مشاجرة تطورت لدكة عشائرية.. اعتقال 5 أشخاص جنوبي بغداد

أفاد مصدر امني، الجمعة، بإعتقال 5 أشخاص على خلفية نشوب مشاجرة تطورت لدكة عشائرية، جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن “مشاجرة تطورت الى دكة عشائرية ضمن شارع ٦٠ في منطقة الدورة استخدمت فيها الاسلحة الخفيفة والمتوسطة”.

وأضاف، ان “نجدة بغداد/ قاطع الدورة تدخلت على الفور وقامت باعتقال 5 اشخاص من الطرفين وضبط عجلات واسلحة مختلفة”، مؤكداً “تسليمهم الى المعاونية لاتخاذ الاجراءات اصولية”.