«علي رضا تابش» خلال الكشف عن شعار مهرجان أفلام الأطفال:

(لنصنع أحلام الأطفال التي أغرقها الطوفان) شعار المهرجان لهذه السنة

تم الإحتفال بالكشف عن شعار مهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي بنسخته الـ32 الذي صمّم من قبل (حميد رضا بيدقي)، كما تم الكشف عن شعار المسابقات الأولمبية الخاصة باليافعين لإنتاج الأفلام والذي صمم من قبل (فرشيد مثقالي)، عند سوق القيصرية في مدينة إصفهان.

تحية من قبل مهرجان أفلام الأطفال لضحايا الفيضانات

وفقا لما تم نقله من المكتب الإعلامي الخاص بالمهرجان بنسخته الـ32، قام (علي رضا تابش) مدير المهرجان بزيارة متحف قيصرية الدولي قبل بدء حفل الكشف عن شعار المهرجان.

حضر الحفل كل من محافظ مدينة إصفهان الدكتور (قدرت الله نوروزي)، مدير التوجيه الفني لمدينة إصفهان (جعفري)، المدراء المحليين للمدينة، فنانو السينما و التلفزيون لمدينة إصفهان، مدير عرض المسابقات الأولمبية للمهرجان (حبيب إيل بيكي)، المدير التنفيذي للمهرجان (مسعود أحمديان) و عائلات الشهداء، (علي رضا تابش) بدأ بتحية الحضور و تشكر مدراء المهرجان كما عرّج على ضحايا الفيضانات إجلالا لهم واستهل حديثه قائلاً: نحن مبتهجون لتزامن مهرجان هذا العام مع أيام عيد الغدير ولذلك خلال هذه المناسبة في مقر المهرجان وبلدية أصفهان قررنا عقد هذه الدورة بترتيبات مميزة.

وأكمل تابش في هذا الصدد: إن شعار المهرجان هذا العام هو (لنصنع أحلام الأطفال التي أغرقها الطوفان) وفي هذا الصدد نحاول تنظيم مجموعة متنوعة من البرامج مع الفنانين في مجال التعاطف والتعاون حيث يتم عرض فيلم مع (السينما المتنقلة) من قبل جمعية السينما الخاصة بشباب إيران و التي تتزامن مع المهرجان، في المناطق التي غمرتها الفيضانات و لأجل الأطفال الذين غرقوا في الفيضانات.

وتابع مدير المهرجان: كما سيكون هنالك خلال مهرجان هذا العام سيكون معرض صور لأطفال المناطق التي غمرتها الفيضانات، فيما بالإضافة لهذه التدابير سيكون هناك خطط لجمع الأموال للأهالي المنكوبين بالفيضانات والتي هي مدرجة على جدول أعمال بلدية إصفهان في نفس الوقت الذي يحتفل فيه المهرجان. بناء أحلام الأطفال الذين غمرتهم الفيضانات وغدهم المليء بالأمل والسعادة يعتمد على تعاطف الناس للقضاء على معاناتهم كما نأمل من خلال التعاون البنّاء بين مجتمع الفن و وكلاء المهرجان أن نتمكن من الإستفادة من هذه الإمكانيات لصالح السلام والإنسانية.

إصفهان (مركز الإبداع السينمائي للأطفال و اليافعين) في البلد

وقد أكد تابش (مدير المهرجان) على أهمية هذا المهرجان حيث أردف قائلا: المعنيين بهذا المهرجان هم الأطفال واليافعين و أسرهم كما أنه هذا الحدث يعتبر سمعة لإيران و لمدينة إصفهان في الساحة الدولية والسينمائية. وأضاف: إن الجهود التي بذلتها بلدية أصفهان ودعمها لهذا المهرجان تستحق الثناء. نظرا للمعايير الدولية فإن مدينة إصفهان تمتلك الإمكانية لإقامة مناسبات ضخمة مثل مهرجان أفلام الأطفال، و بما يتعلق بالمناسبات الخاصة المتعلقة بسينما الأطفال و اليافعين يجب على مدار العام أن يتم تطويرها واستكمال هذه السلسلة . لأن مدينة إصفهان بإستطاعتها أن تكون (مركز الإبداع للأطفال واليافعين) في إيران.

وتطرق مدير المهرجان الى وصف ملصق هذه الدورة قائلا: من بين المواضيع و النقاط التي ذكرت في تصميم ملصق المهرجان، أفراح الأطفال و خيالهم، بيان قيمة المهرجان الإيراني عالميا، حداثة التصميم الجرافيكي للملصق و الإشارة إلى علامات المدينة المستضيفة أي إصفهان كما و قد أكدنا على هذه النقاط عندما صادفنا العديد من الفنانين الجرافيكيين. بعد إجراء العشرات من المعزوفات البدائية ، تم التوصل في النهاية إلى اتفاق على أحد المعزوفات للسيد (حميد رضا بيدقي) ، والتي كانت تتوافق مع خصائص و شروط المهرجان.

وأوضح تابش: الخيال والسعادة ، مشيرين إلى عالم الأطفال ، كونهما عالميين (الإشارة إلى الخمس قارات أو الخمس حلقات الأوليمبية) ، الإشارة إلى مدينة إصفهان ( الإستعانة برسومات سقف مسجد الشيخ لطف الله و رسومات الباتيك المطبوعة، التمسك بتقاليد الرسم الإيراني في كيفية العرض و تصميم وصنع الوجوه، الرمز السينمائي لمشاهدة عرض ورد إكليل الجبل، السماء الزرقاء و ألوان الأرض لاصفهان و إيران) هي بعض النقاط التي تم الأخذ فيها بعين الإعتبار ضمن تصميم ملصق المهرجان.

الملصق الخاص بالمسابقات الأولمبية لليافعين بنسخته الثالثة في إيران، والذي يتم تنظيمه بالاشتراك مع مهرجان أفلام الأطفال واليافعين ال-32 في أصفهان ، صمم من قبل الأستاذ (فرشيد مثقالي) المصور ، النحات ، المخرج ، منتج رسوم متحركة ، كاتب و مصمم جرافيكي إيراني و إصفهاني محترف و في مقابلة لي معه بما يخص ملصق المسابقات الأولمبية الخاص بصناعة الأفلام لليافعين و كان يعتقد : ( أن أحد أكثر الأشياء إثارة للدهشة عند مشاهدة الأطفال للتلفاز أو فيلما في السينما هو غرقهم المنوم في الفيلم . يبدو الأمر كما لو أنهم نسوا العالم كله و تعمقوا في الفيلم . إذا كان أحد أهداف المسابقات الأولمبية والمهرجان هو دعوة الأطفال لمشاهدة الأفلام , لذا يحاول هذا الملصق نقل الشعور بالإثارة لدى الجمهور . تعال و شاهد و إستمتع)

تنوع الأفلام الدولية في مهرجان هذا العام

تابش في تصريح آخر له قال: تم الترحيب بالفنانين الإيرانيين و كافة البلدان وكان عدد الأعمال المشاركة في العروض المتعددة من المهرجان جيدا و مع إنتهاء عمل لجنات تحكيم الأفلام تم الانتهاء من دعوة الضيوف الأجانب . يوجد تنوع مميز في العرض (الدولي) للمهرجان لهذا العام كما لدينا بالإضافة للأفلام الآسيوية الأوروبية منها و الإنتاج المشترك.

كما أكد قائلاً: هذا العام قمنا بإلقاء نظرة على السينما الخاصة بالدول المجارة لنا، و لهذا نمتلك العرض الجانبي من (شروق الشمس في تبليسي) الخاص بدولة جورجيا. كذلك إستعراض أفلام تتارستان يعد عرض آخر من العروض الجانبية الخاصة بالقسم (الدولي) من المهرجان بنسخته ال-32 . حاولنا دعوة نشطاء السينما في المدن الشقيقة لمدينة إصفهان إلى المهرجان، هذا العام تم دعوة ضيوف بعنوان حكام الأطفال و اليافعين، حكام البالغين، مدرس ورشة عمل، خطيب و … من مدن يريفان أرمينيا، لاهور باكستان، كوالا لامبور ماليزيا، جيونجو كوريا الجنوبية ، حيدر أباد الهند ، سانت بطرسبرغ روسيا و فلورنسا إيطاليا لحضور المهرجان . كذلك الأفلام التي يتم إنتاجها في بلدان مثل ألمانيا وإسبانيا واليابان و … والتي هناك مدينة واحدة تم الإعلان عنها كشقيقة لمدينة إصفهان , لهم حضور في عروض متعددة من مسابقة المهرجان.

تحقيق حلم الأطفال الذين غمرتهم الفيضانات

بدوره قال محافظ مدينة إصفهان الدكتور (قدرت الله نوروزي) فيما يخص الكشف عن ملصق شعار المهرجان الدولي لأفلام الأطفال واليافعين بنسخته ال-32، معربًا عن بهجته بهذا الحدث في ميدان إمام، الذي يجسد الجمال والقدرة الإنسانية في جميع الفنون، حيث قال: سيقام مهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي بنسخته ال-32 بجهود الأطفال واليافعين الكبيرة و الذين هم المسؤولين عن المهرجان الكبير المخصص للأطفال الذي يحمل العنوان الدولي.

وأردف قائلا: لقد ساهمتم أيها الأطفال واليافعون في بناء جسر يسعى إلى جمع قلوب الأطفال حول العالم ووضع قلوب أطفال إصفهان و إيران على نهج الصداقة والسلام الدائمين وكما إن دور الأطفال واليافعين في هذا المسار مهم للغاية .

منح السعادة للأطفال الذين غمرتهم الفيضانات

وصرح محافظ إصفهان بأن جميع برامج أسبوع اصفهان الثقافي في شهر مايو و تضامنا مع الشعب الإيراني تم تقديمها للأهالي الذين غمرتهم الفيضانات، قائلاً: كل عام في شهر مايو وبمناسبة أسبوع أصفهان الثقافي

تقام الإحتفالات في المدينة، و التي هذا العام بالقرارات التي اتخذتها إدارة المدينة و المجلس الإسلامي للمدينة هذا الفرح تم تقديمه للأطفال الذين غمرتهم الفيضانات.

وقال نوروزي في إشارة إلى رسالة المهرجان الدولي لأفلام الأطفال واليافعين ال-32: رسالة المهرجان الدولي لأفلام الأطفال واليافعين من أجل الأطفال الذين يعانون من الفيضانات و بيان أحلامهم و مع العرض الفني و العرض السينمائي و جهود الأطفال واليافعين ستجلب السعادة لقلوب جميع الأطفال الذين يعانون من الفيضانات.

وذكر إنجازات مهرجان أفلام الأطفال واليافعين قائلا: حقق مهرجان أفلام الأطفال واليافعين العديد من الإنجازات بما في ذلك تنمية المواهب والإبداع والإبتكار في مجال السينما و تعد خطوة لصعود الفنانين في مدينة إصفهان، لكن هذا العام بوجودكم أيها الأطفال واليافعون البانون لمستقبل إيران، نعتزم بناء حلم الأطفال الذين يعانون من الفيضانات.

يشار إلى أن فعاليات النسخة ال-32 من مهرجان أفلام الأطفال و اليافعين الدولي في إيران ICFF بإدارة «علي رضا تابش» من تاريخ 19 أغسطس حتى ال26 من الشهر ذاته لعام 2019 بعرض الأفلام الروائية الطويلة، الروائية القصيرة و أفلام الرسوم المتحركة الطويلة منها و القصيرة في مدينة إصفهان التاريخية.

#عليرضا_تابش #عباس_كيارستمي #مجيد_مجيدي #علي_رضا_تابش #إيران #إصفهان #تابش #ملصق #فرشيد_مثقالي #حميدرضا_بيدقي #مهرجان_أفلام_الأطفال_واليافعين_الدولي_الـ32 #مهرجان_أفلام_الأطفال_واليافعين #سينما_الأطفال_الايران #مهرجان_أفلام_الأطفال

لمزيد من الإطلاع: https://en.icff.ir/

إدارة العلاقات العامة لمهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي باصفهان.