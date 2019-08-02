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قتيل وجرحى في نزاع مسلح على قطعة ارض شمال اربيل

افادت شرطة قضاء سوران شمال محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الخميس ان ما لا يقل عن شخص قُتل فيما اصيب اخرون بجروح في نزاع مسلح على قطعة ارض.

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم شمال بيواري في تصريح صحفي انه قبل ظهر اليوم الخميس اندلع نزاع بين اسرتين جارتين في حي بختياري في قضاء سوران بسبب خلاف على متر ونصف المتر من الارض.

واضاف انه تم استخدام الاسلحة والعصي وقذف الاحجار في النزاع مما تسبب بمقتل شخص يدعى (أ، أ، ف) من مواليد عام 1944 وهو متقاعد على وزارة البيشمركة واصيب اخرون بجروح.

وتابع المقدم بيواري ان القوات الامنية تمكنت من السيطرة على الاوضاع واعتقلت ما لا يقل عن 10 اشخاص على خلفية الحادث.

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