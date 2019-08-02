للشيعة.. (احذروا الحشد)..لا مبرر لدعمكم (بدعوى غالبيته شيعة)..(فالبعثية كانوا اكثرية شيعة)

بسم الله الرحمن الرحيم

لمن يتعاطف مع مليشة الحشد (رغم ادراكه لمخاطر سياسات قادته).. المرتبطين بايران.. بدعوى (ان غالبية مقاتلي الحشد من الشيعة).. فيستوجب احتواءهم.. بتخليصهم من (القادة الموالين لايران.. وهذه السياسة يجب ان تتبناها الحكومة؟).. نقول كذلك .. (غالبية البعثية بزمن صدام كانوا من المحسوبين شيعة ايضا).. فبين جحوش ايران وجحوش البعث.. فكلاهما لم يكن لديهما اي مشروع وقضية تنطلق من هموم ومصالح شيعة العراق.. فالمشروع البعثي كان يميع الحدود باسم الوحدة القومية العربية.. والمشروع الاسلامي لولاية الفقيه.. يميع الحدود بين العراق وايران وسوريا ولبنان باسم (الجمهورية الاسلامية الايرانية من طهران للمتوسط بقيادة ايرانية)..

وكلاهما قياداتهما لم تكن من شيعة العراق.. (فجحوش ايران بقيادة ايرانية.. خامنئي وسليماني ومسجدي..) وبين (قادة جحوش البعث .. من السنة العرب كصدام وعزة الدوري وميشل عفلق).. بالمحصلة (الحشد اليوم لا يختلف اثنان بانه تحت الهيمنة الايرانية).. وهم يجهرون بولاءهم لايران ومبايعتهم لحاكمها خامنئي.. واستعدادهم لجر الصراع لداخل العراق لتأمين الداخل الايراني.. وانهم سيقفون لجانب ايران ضد العراق باي ازمة تحصل بينهما..

اما الحكومات بالعراق.. منذ عام 2003 لحد اليوم .. فهم موالين لايران.. واكثرهم اسستهم ايران داخل اراضيها.. وايران نفسها تقول (انها انتصرت على العالم بالعراق بوصول الموالين لها بالحكم بالعراق).. فهل تتوقعون ان من شكلوا هيئة باسم الحشد.. وقادتها من الموالين لايران وقاتلوا لجانب ايران ضد العراق كهادي العامري وقيس الخزعلي مثلا سوف يقبلون ان تتسلم قيادة الحشد قيادات من ضباط الجيش العراقي خريجي الكليات العسكرية الرسمية؟؟ او ان تتسلمها قيادات تابعة للمرجعية النجفية.. لا تؤمن ببدعة ولاية الفقيه.. مالكم كيف تفكرون؟

فلمتى يقع الشيعة العرب بين مطرقة جحوش الشيعة الموالين للسنة والقوميين..كمحمد حمزة الزبيدي الذي تقرب لصدام السني بدماء الشيعة كما في قمع انتفاضة اذار عام 1991.. وبين مطرقة جحوش الشيعة الموالين لايران (كهادي العامري وابو مهدي المهندس) الذين تقربوا لايران وخميني ثم خامنئي بدماء الشيعة العرب ورجالهم الذين كان يزجهم صدام للجبهات قسرا ويضع خفلهم فرق الاعدامات ويقوم الحرس الثوري ومليشة بدر وهادي عامري وابو مهدي المهندس بقتلهم لارضاء سيدهم وصنمهم حاكم ايران..

ولمن يعتقد باني (ضد الحشد من حيث الاساس) فهو واهم وغير متابع للاحداث..

فاني اول من (ناديت بدمج جميع الفصائل الشيعية بالعراق كقوة مسلحة للشيعة العرب بعد عام 2003.. ) اي قبل سنوات طويلة من تاسيس الحشد.. .. بالنقطة الثانية من قضية شيعة العراق بعشرين نقطة.. ولمن يشك بذلك عليه ان يطلع على النقطة الثانية التي نصها:

(.. تأسيس قوات الدفاع المسلحة عن شيعة العراق للدفاع عن الشيعة العراقيين وعن كيانهم الموحدة وتوحيد القوى الشيعية العراقية المسلحة بمؤسسة واحده لتوحد اهدافها من اجل مواجهة سياسات التوطين المعادية ومحاربة الطائفيين السنة والتكفيريين والبعثيين ومواجهة نفوذ دول الجوار والمحيط الإقليمي، ولتكون لهم قضية يتوحدون عليها كشيعة عراقيين.)..

هذه النقطة وضعتها بعد عام 2003.. وتدرجت قضية شيعة العراق من 8 الى 10 الى 16 نقطة .. وحتى ختمت بعشرين نقطة..

والاحداث اثبتت صحة ما اردته..

(فانفسهم من كانوا يعارضوننا) بطرح (ضم سامراء وبادية كربلاء وديالى) للاقليم الواسع الشيعي العربي .. كالصدريين.. انفسهم اليوم يتواجدون بسرايا السلام بسامراء.. وفصائل اخرى تتواجد بالنخيب .. وديالى.. وكذلك كانت من مهام ما اكدته بالنقطة الثانية.. مواجهة سياسات التلاعب الديمغرافي التي مارسها صدام.. وفعلا التطبيع الديمغرافي حصل بجرف الصخر وغيرها.. من قبل من كانوا يعارضوننا انفسهم.. ولا ننسى دعوتنا (لفكك الحصار عن طوق بغداد، ببناء مجمع بسمايا لتسكين ابناء العاصمة من الشيعة العرب خاصة)..

(ليبقى محورين.. الاولى دعوتنا لتكون قوة الدفاع عن شيعة العراق .. تكون تابعة لاقليم وسط وجنوب، وتواجه اطماع دول الجوار والمحيط الاقليمي قاطبة بالعراق وليس دولة دون اخرى).. هذا ما ينادي به اليوم الشيعة العرب انفسهم.. وبسببه حرقوا مقار المليشيات والاحزاب الموالية لايران بوسط وجنوب.. لولاء هذه الاحزاب والمليشيات لايران على حساب شيعة العراق والعراق.

وكذلك المحور الثاني اخضاع قوة الدفاع عن شيعة العراق .. لقيادة من الشيعة العرب الموالين لوسط وجنوب.. وليس لايران.. (وهذا ايضا ما نسمع من تعريق الحشد باخضاعه لقيادات موالية للنجف ولحكومة بغداد وليس لايران).. وكذلك (تفعيل قانوني الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية) لكل فرد من افراد المجتمع العراقي ومؤسساته الامنية والعسكرية.. وخاصة من يشرعنون الخيانة باسم العقيدة ..فيشوهون العقيدة والدين معا.. فهؤلاء يجب ضربهم بالحديد..

ثم الا تتفق جميعا.. (بان الحشد.. كالعسل المسموم)..

(فغالبيته من اتباع المرجعية.. وغير موالين لايران.. ولا يتبنون بدعة ولاية الفقيه وهم من ابناء الشيعة العرب).. ولكن (فيه سما زعاف.. الولائيين كابو مهدي المهندس وهادي عامري وقيس خزعلي واكرم كعبي.. الخ).. فالعسل المسموم.. غالبيته عسل.. ولكن رغم قلة السم.. يصبح العسل سم زعاف.. فخيرا رميه والتخلص من العسل هذا جملة وتفصيلا.. وايجاد بديل.. (ولا يعني عدم وجود بديل.. ان اقبل بالسم الزعاف).. ويكون مصيرنا كمصير عدم وجود بديل..

فنحن نعلم.. عندما بيت (تأكله الارضة).. (فلا تقل لصاحبه .. هدم بيتك وابينه من جديد.. لانه سوف يسقط قريبا على راسك).. بل اعطي.. (ما البديل؟؟ اعطني بيت جديد وانا اهرول له).. كذلك نحن معكم النظام السياسي فاسد بالعراق.. ولكن اعطوني بديل حتى اثور على هذا النظام بالمنطقة الخضراء.. وجهة نظر.. تطرح.. ما رايكم بها؟ (فمليشة الحشد.. تجرنا لصراعات ليس لنا ناقة ولا جمل مع امريكا والعالم والخليج واسرائيل).. نيابة عن ايران.. ولتأمين الداخل الايراني باعتراف (حسين سلامي قائد الحرس الثوري الايراني).. واذا (حل الحشد).. اؤكد (بان داعش سوف تنتهي حتى حجج تواجدها اليوم بين بعض الحواضن السنية).. كما ان حل او تجميد جيش مهدي.. ساهم بنهاية القاعدة.. في حين (الحرب الطائفي بين جناحي القتل على الهوية القاعدة وجيش مهدي) استمرت بوجودهما..

واعلموا.. (تضخيم حجم ودور الحشد.. اسقطه… وافقد مصداقية الاعلام المؤيد له)..

فبدر والعصائب والكتائب والنجباء وحزب الله .. امثلة لمليشيات كانت موجودة قبل صدور معرف الحشد.. وكانوا ببغداد وبسوريا.. ورغم ذلك داعش وصلت للموصل من سوريا.. ولولا التدخل الامريكي وغطاءها الجوي.. وتحرك الجيش العراقي بعد اخذ نفسه.. وقوات مكافحة الارهاب مع المتطوعين الشيعة العرب الكفائيين.. لما هزمت داعش.. وللعلم مرجعية السستاني عبر وكلاءها لم تذكر مصطلح حشد طوال خطبها الدينية.. بل يصفهم بالمتطوعين.

ولمن يقول (ان المليشيات هي من حافظت على كيان الدولة الامريكية).. نقول:

اعلموا بان المليشيات بامريكا كانت سبب للحفاظ على كيان الدولة الامريكية.. ولكن لا تنسى بان المليشيات بامريكا.. لم ترفع علم دولة اجنبية.. كالعلم البريطاني .. ولم تجهر بولاءها لبريطانيا .. ولم تبايع ملكة بريطانيا.. بل العكس (المليشيات الامريكية رفضت الهيمنة البريطانية واخرجتهم من امريكا).. رغم ان الامريكان والبريطانيين نفس الدين والقومية اساسا (مسيحيين بروتسان انكلو سكسون).. في حين مليشة الحشد ترفع علم دولة اجنبية ايران بنص بغداد باستعراضاتها العسكرية وتجهر بولاءها لايران واخضاع العراق للمرشد الايراني .. فكفر ان تقارن بين المليشيات الامريكية الوطنية .. وبين المليشيات الايرانية الولاء عراقية التمويل الخيانية..

فالمليشيات الحشدوية هي لحماية النفوذ الايراني بالعراق وجعل العراق ممر لطهران للمتوسط.. ووضع العقبات امام اي تقارب امريكي شيعي عربي بالعراق.. وتأمين المخدرات الايرانية وتهريبها للعراق.. وتهريب النفط العراقي عبر الاراضي الايرانية باشراف الحرس الثوري.. وممارسة جرائم الجنائية وتجارة الاعضاء والاتجار بالبشر .. وغيرها من الجرائم..

ولا ننسى.. ان الحشد .. مليشية تابعة للاحزاب الفاسدة الاسلامية بالحكم..

فالحشد.. مليشيات ولائية تعلن جهارا ولاءها لايران.. الحشد.. قادته منذ تاسيسه من الموالين لايران وقاتلوا لجانب ايران ضد العراق.. كهادي عامري وقيس الخزعلي.. الخ.. الحشد.. مؤسسة فاسدة.. بعشرات الاف الفضائيين.. والرواتب الوهمية.. التي يجنيها قادة الحشد ليصبحون من الاثرياء.. الحشد.. يجهرون باستعدادهم لجر الصراع لداخل العراق في حالة اي حرب بين ايران وامريكا.. وجعل العراق قاعدة لانطلاق الصواريخ الايرانية ضد الدول التي تعاديها ايران .. اي جر العراق لحرب بالنيابة عن ايران.. هذا بعض من فيض من كوارث مليشة الحشد وهيئتها على ارض الرافدين وشيعته العرب.,.

ولندرك حقيقة.. بان (المتطوعين الشيعة الكفائيين).. الغير تابعين لبدعة (المقاومة والممانعة) .. هم راس الحربة في قتال داعش.. وتواجدت في خطوط الموت.. اما مليشيات ولي الفقيه الايرانية (فصائل المقاومة) حسب تسميتهم لانفسهم.. فهم تواجدوا بالمعارك لتأمين ممر لايران للمتوسط.. وقاسم سليماني يشرف على معسكراتهم مع ضباط من الحرس الثوري الايراني.. (ولم يزر رؤساء الوزراء العراقيين معسكرات الحشد كما زارها قاسم سليماني، لانه غير مسموح لهم ذلك)..

مليشة الحشد.. تحمي نفوذ ايران بالعراق.. والسستاني والاحزاب التي افتى بانتخابها.. محصلة للوضع البائس الذي فرضه السستاني .. بعدم افتائه بحرمة هذه القوى السياسية الاسلامية الحاكمة الموالية لايران بالعراق.. ولا ننسى ان شباب الشيعة العرب المتطوعين هم نتيجة البطالة المليونية ونهب رجال الدين والسياسيين الاسلاميين الموالين لايران والمراجع لثروات العراق.. .

فالعراق لم يكن يحتاج لفتوى تعكس عدم وطنية العراقيين.. الذين ظهروا بانهم لم يقاتلون الارهاب وداعش.. من روح وطنية بل من فتوى دينية لرجل ايراني اجنبي.. لو لم تنسحب امريكا بعهد اوباما.. فالعراق كان بامان ولم تحصل ماسي داعش بالموصل.. لو وافق شيعة ماما طهران بالحكم بالعراق على تواجد قواعد امريكية .. تقف ضد التغول الايراني والارهاب معا.. لو كانت موجودة القوات الامريكية لما تبخرت ثلاث فرق عسكرية بالموصل يقودها الفاشل نوري المالكي الموالي لايران، ولم تحصل مذبحة اسبايكر.. لو لم ينقل المالكي الطلبة العسكريين من قاعدة الامام علي بالناصرية الى تكريت.. ولم يتم بعهد المالكي تهريب الاف الارهابيين من سجن ابو غريب..

ونشير لحقيقتين:

مرجعية بسلطة.. دكتاتورية دينية (خامنئي الايراني).. تعتبر خيانة عظمى للشيعة العرب لاوطانهم.. اذا اتبعوها.. والنجف.. مرجعية بلا سلطة .. عجز وتعاجز (اذا اعتبرنا اصلا المرجعية بالعراق بلا سلطة).. ان لم تكن متواطئة مع السلطة.. فهي متهاونة معها

الشعوب الحرة باوربا وامريكا واليابان .. تخلصوا من (المرجعيات الدينية) وبنوا دول فصلت الدين عن الدولة.. (دول ليبرالية) حرة.. شعوبها تنظر للدولة وانظمتها هي خلاصها.. وتبحث عن مصالحها.. فالعمائم شخوص بلا علم ولا فهم لبناء دول.. بل بناء جيوبهم وسمعتهم الواهية.. على عقول السذج والفقراء..

فمرجعية النجف بالحقيقة.. لديها سلطة.. ولكن لا تتعارض مع النفوذ الايراني بالعراق.. فرجل دين ايراني من سستان بمقاطعة بلوشستان في ايراني يدعى (السستاني) يحمل الجنسية الايرانية.. وهو ايراني اصلا.. فهل تتوقع ان يعارض نفوذ دولته ايران بارض الرافدين؟ فالمرجعية خرج من خرج منها ضد صدام بدعوى انه ظالم..فلماذا لم نرى من المرجعية يخرج ضد الفساد والفاسدين بالعراق.. ام هم اي السادة مرجعية الفساد ومشرعنتها.. اموال الشيعة العرب مجهولة المالك ويفعل فيها الفارسي ما يشاء.

ومن نتائج ذلك:

لماذا (يتنازل سياسيي شيعة السلطة) .. (لكوردستان).. رغم هم (اكثرية بالبرلمان)؟

لان الاكراد رغم كل خلافاتهم.. لديهم مشروع وقضية هي اقليم كوردستان

اما القيادات المحسوبة شيعيا بالعراق فهم متشرذمين بلا قيادة.. توحدهم المال الحرام والولاء لايران.. فصفقات الفساد توحد شيعة ماما طهران مع القيادات الكوردية والقيادات السنية العربية بنهب العراق.. والتوجه لايران.. بكل عمالة وخيانة.. (فالاكراد بنو كوردستان).. (وشيعة ماما طهران ساهموا باضعاف العراق لصالح قوة ايران).. فعراق ضعيف ايران قوية.. عراق قوي ايران ضعيفة.. حقيقة يجب ان يدركها الجميع.. وايران تدرك بان ابتلاعها للعراق ضمان لعدم بروز عراق قوي .. والاخطر بروز (اقليم قوي للشيعة العرب بالشرق الاوسط) ينضم له الاحواز النفطية والاحساء والقطيف.. نقطة راس سطر..

لنستشف حقيقة اخرى..(سبب تخلفنا..الذي جعلنا لا نستوعب الحرية والديمقراطية والفدرالية):

فاصبحنا من جمهورية الخوف.. الى ديمقراطية الخوف.. فالعراق تاسس كدولة بعامل خارجي (بريطاني).. .. ومكوناته لم تستوعب معنى (الدولة اصلا).. بل اسستها بريطانيا.. وخرج عراقيين يقاتلون بريطانيا بفتوى دينية من النجف.. لصالح المحتل العثماني.. اي لابقاء العراق تحت الاحتلال العثماني..

والعراق تم حكمه مركزيا بشكل مرعب .. ولحد اليوم ترفض حق المكونات من ان يحكم نفسها بنفسها بمنطقة اكثريتها.. فشيعة يريدون المثلث السني تحت هيمنتهم ليكون ممر لايران للمتوسط.. وسنة لا يريدون اقليم فدرالي للشيعة العرب بوسط وجنوب.. ليبقى لهم الامل مستقبلا ان يستعيدون السلطة ويحكمون رقاب الشيعة العرب.. والتبعية الايرانية تريد العراق شلع قلع لها.. فترفض الفدراليات خوفا ايضا من ان يكون اقليم شيعي عربي مجاور اقليم الاحواز بايران فتؤدي لدولة كبرى للشيعة العرب مستقبلا ..

بالمحصلة.. (الديمقراطية والانتخابات) سخرت بعيدا عن مصالح الشيعة العرب والعراق.. فنتخب خوفا من الاخر.. فالسني ينتخب الارهابي السني والفاسد السني.. خوفا من الشيعي الرافضي العميل لايران.. والشيعي ينتخب محسوب شيعيا الفاسد المفسد .. خوفا من وصول الارهابي السني الناصبي البعثي.. لنتوصل بان الحل فرض الفدراليات الثلاث بالقوة الدولية.. كما فرضت دولة باسم العراق ببداية القرن الماضي.. فهناك شعوب قاصرة تحاج لوصاية دولية .. ومع الاسف العراق (عراق سايكيس بيكو) يحتاج الى ذلك مليار مرة..

ونقول لمن يلقي اللوم على اسرائيل.. بكل صغيرة وكبيرة..

نقول : هل لاسرائيل مليشيات تهدد بها من يعارض نفوذها بالعراق كما لدى ايران عشرات المليشيات.. هل لاسرائيل وزراء واحزاب (اسلامية) تحكم بالعراق وتدير شؤون العراق نيابة عنها؟؟ ام هذه الميزة لدى ايران واخطبوطاتها بالعراق.. هل صور زعماء اسرائيل كنتنياهوا او غولدا مائير تنتشر بالعراق.. هم صور زعماء ايران؟.. اجيبونا؟؟ حتى الجميع يلقي ازامتنا برقبة اسرائيل؟ ليبرأ السياسيين الفاسدين ورجال الدين الموبوءين بكل مفسدة.. عبر جعل اسرائيل وامريكا علاكة لفساد وفشل هؤلاء السياسيين ورجال الدين الموالين لايران؟

ثم نبين لكم مثال.. لمهازل عقول شيعة..

يقولون لك .. ( حكام العراق.. جلبتهم امريكا)؟؟ تسالهم كيف .. (يقولون لانها اسقطت صدام)؟؟ نقول لهم .. (كنتم تعارضون صدام..)؟؟ (فماذا كنتم ستفعلون لو سقط صدام بيدكم)؟؟ اي بيد المعارضة السابقة المحسوبة (كوردية وشيعية)؟؟ فما المطلوب من امريكا؟؟ لماذا تعادون امريكا قبل عام 2003؟؟ ,وبعد عام 2003.. ما هو بديلكم عن (صدام والبعث) بالحكم ؟؟ بمعنى ماذا (لو اسقط الشيعة حكم صدام عام 2003)؟؟ ماذا كان سوف يحكمنا ؟؟ اليس انفسهم (معارضي صدام الذين عارضتم صدام لخاطر عيونهم.. كالمجلس الاعلى وبدر والدعوة ومقتدى الصدر و الصدريين.. والفضيلة.. الخ)..

ثم نسال.. بنقطة حوار.. بالصميم.. من يمثل (الفساد.. اذا.. اسقطناه .. سقط الفساد)؟

فعارضنا الظلم .. قبل عام 2003.. (بمعارضة صدام).. الذي اختزلنا الظلم به.. وامنا بان بسقوط صدام يسقط الظلم .. اليوم الفساد.. بعد عام 2003.. (كيف نقضي عليه)؟ من يمثل (هؤلاء الفاسدين).. بمعنى (الدم صاير بين القبائل).. اي الفاسدين هم النخب والقيادات (الكوردية) والقيادات المحسوبة شيعيا .. والقيادات الكوردية والتركمانية والمسيحية.. الخ).. اليس كذلك؟؟ اذن نعارض من ؟؟ من يجسد الفساد بالعراق اذا اسقطناه سقط الفساد؟؟

يذكروننا (بقضية القبائل التي ارادات قتل النبي محمد .. بسيوف بضربة واحده) فيضيع دمه بين القبائل.. كذلك اليوم.. (الفساد يضرب العراق .. بيد المكونات نفسها.. وتحديدا نخبها).. فوين انودي وجهنه؟

وخير دليل على ارض الواقع: هذه الايام ايام زيارة الشيعة للكاظمية (بوفاة الامام محمد الجواد).. وتخرج الموشحات بالسواد من النساء .. و كذلك الرجال الموشحين بالسواد؟؟ ويشرف عليهم (السادة)؟؟ والمعممين.. الذين هم يمثلون حواضن للاحزاب الاسلامية الفاسدة بالعراق.. الموالين لايران.. فاذا اردنا ان نثور .. ونخرج مظاهرات شعبية.. نقول (ضد من)؟؟ والسادة والمراجع والاحزاب الاسلامية المحسوبة شيعيا (جميعها مع النظام السياسي الحاكم الموبوء بالفساد) ومنهم السستاني (الذي سد الباب بوجه السياسيين العراقيين.. ولكن بنفس الوقت يلتقي السياسيين الايرانيين الداعمين لهؤلاء السياسيين وتعتبر ايران وصولهم انتصار لايران على العالم)؟؟

لماذا خرجت ثورات محسوبة لمرجعيات ضد صدام .. ولكن لا نجد اي ثورات ضد الفاسدين واحزابهم ومن يدعمهم ..اؤكد بان (ايران ونظامها) اذا ضعف بالعراق.. ضعف الفساد والفاسدين .. واذا انهي نفوذ ايران ونظامها .. ينتهي الفساد والمخدرات بارض الرافدين..

من كل ذلك (يتبين لماذا انهزمت المؤسسة الدينية) .. بفعالية (افتتاح بطولة اسيوية بكربلاء)؟

لماذا انرعبت المؤسسة الدينية (من عرض افتتاح بطولة اسيوية بكربلاء)؟

السبب.. (هزيمة التيار الديني).. لانها لم تجد اي اعتراض من الجماهير الشيعية العربية بكربلاء (الشبابية).. وهم بعشرات الالاف المتفرجين.. على العرض الذي قدم بافتتاح البطولة الاسيوية بكربلاء.. وهذا ما ارعب المؤسسة الدينية (التي ادركت بانها تفقد شعبيتها بين الشيعة العرب بشكل كبير)..

فهذه المؤسسة الدينية اعترضت لمجرد فتيات عرضن فنهن من موسيقى وغيرها بالافتتاح.. مما يتأكد بانه لم تقام البطولة بكربلاء مع عرض فني.. الا لان الشيعة العرب مهيئين اليوم لذلك.. بعد ان ادركوا حقيقة رجال الدين وعفونيتهم.. (ولمن يعترض على التعميم على المؤسسة الدينية) نقول: عندما يصدر فعل من معممين (منبوذ)…. ونجد اغلب المعممين بلا رد فعل حتى لو كانوا رافضين بداخلهم (فعل المعممين المنبوذين) .. فالواقع يؤكد بان المسالة عامة..

عندما ابن عشيرة لديكم.. يمارس السوء.. وباقي العشيرة ساكته عنه.. وتاتي عشيرة ثانية اعتدى عليها ابنكم الشرير.. ونجد عشيرة الشرير تقف معه.. وان كانت رافضه فعله.. فماذا نطلق على ذلك .. نطلق تعميم بان العشيرة شريرة وان كانت معارضة فعل ابنها الشرير ولكنها وقفت معه..

(علما الشيعة وشبابهم يسالون.. هل هذه الفتات التي تحمل الة موسيقية.. سرقت 1000 مليار دولار؟؟ او انها هربت المخدرات للعراق من ايران؟؟ او هي سبب سوء الوضع الصحي والخدمي والصناعي والزراعي)؟؟ لماذا من تسبب بكوارث العراق لم تهز شعرة لديها المؤسسة الدينية بكربلاء والنجف ؟

وما جرى يثبت غباء صدام.. فهل كان صدام يتجرأ على ذلك بكربلاء بزمن حكمه.. الجواب كلا.. السبب لان الشيعة كانوا تحت قمقم رجال الدين.. واكاذيب الاحزاب الاسلامية..

فاضطهاد صدام للشيعة سلم عامة الشيعة لرجال الدين الدجالين.. ولكن اعطاء الشيعة حريتهم بنسبة كبيرة دينيا بعد عام 2003 اي بعد سقوط صدام.. جعلهم اكثر ادراكا لحقيقة المؤسسة الدينية ورجال الدين الموبوءين بكل مفسدة وقذارة..

فغالبية الشيعة العرب اليوم بوسط وجنوب كافرين بالاصنام المعممة.. والدليل المعممين دعو للمشاركة بالانتخابات عام 2018 .. ورغم ذلك قاطع معظم الشيعة العرب انتخابات عام 2018.. وحرقوا ا لنقصلية الايرانية ومكاتب الاحزاب والمليشيات الموالية لايران..

فقيس الخزعلي (المعمم) هزته (سافرة بملعب كربلاء)؟؟

فالم تهزكم الاف العوائل التي تملئ الطرقات .. وتعيش على القذارة من النفايات.. الم يهزهم الاف الاطنان من المخدرات القادمة من ايران .. الم يهزمهم 1000 مليار تبدد بظل حكم العمائم والاحزاب الاسلامية الموالية لايران.. بدل ذلك هزتكم مجرد امراة سافرة عرضت فن موسيقي لها امام العامة .. ولكن لو عرضتها للشيوخ بغرف النوم والانارة الحمراء .. عريانه.. لقالوا لها مأجوره ؟؟ مو لو ممو؟

فصدقونا.. كم من رجال الدين.. غاضبين بان هذه الفتاة ليس باحضانهم بالفراش.. ويتسائلون كيف جاءت لكربلاء بدون ان تمر عليهم (متعة ونكاحا)؟؟

ولمن يصف (ال سعود والوهابية والسعودية) بالتخلف.. نقول (ماذا عن الذي اعترض على حفل ملعب كربلاء)؟

قلبوا الدنيا على السعودية (دولة وهابية متخلفة رجعية.. المراة لا تركب السيارة.. ولا تقام فيها حفلات).. لان الوهابية رجعيين؟؟ ولكن اليوم السعودية فتحت قطاعات الرفاهية والترفيه.. وحق المراة بركوب السيارة.. واقامة الحفلات.. ولكن شيعة ماما طهران والعمائم.. انهزت لمجرد امراة عرضت موسيقى وهي سافرة بملعب كربلاء.. ولم تهزمهم ملايين الارامل والايتام التي تفترض الطرقات بحثا عن الطعام بين الازبال .. والكدية و بيع المحارم على الطرقات.. ومئات الاف الشباب الخريجين بلا عمل..

بالمحصلة.. ادرك الشيعة العرب بنسبة كبيرة (بان القدسية للانسان وليس لرجل الدين):

فعندما يكون هناك اعلى قدسية من الانسان.. فاعلم يستهين الانسان بحقوقه.. لصالح المقدس الوهمي فتنحصر الثروة والسلطة بيد (مدعي القدسية والانابة عن المقدس) من رجال الدين وسلطة فاسدة.. واحزاب دينية دونية.. اوربا وامريكا نهضت عندما جعلت الانسان هو المقدس وكل شيء يسقط مقابل قدسيته بحقوقه وحقه بالحياة والعمل والسكن والسفر .. الخ ..

وهذه خطوة نحو (فصل الدين عن الدول).. لحماية سمعة الدين.. والدولة معا:

فكيف تفصل الدين عن السياسية؟؟ فصدام فشل.. لان الغبي اصبح صلبا مع الشيعة فكسر.. فصدقونا (الفوضى البناءه) التي تعني ان الشعوب تدخل بتجارب قاسية لتفهم بان (رجال الدين اناس عاديين .. وفيهم الشهوات والاطماع وغيرها)..هذا لم يكن يصدقه الشيعة بزمن صدام برجال الدين .. لانه كان مهمشا لرجال الدين ظالما للشيعة.. فاعطى صدام هالة مقدسة لمن ليس مقدس (رجال الدين والاسلاميين).. المرمين باحضان ايران..ولكن بعد عام 2003 وحكم المعممين واحزابهم الاسلامية لمدة 16.. ادرك الشيعة العرب بنسبة كبيرة لديهم حقيقة المؤسسة الدينية والمرجعية والاحزاب الاسلامية الفاسدة.. هذا الطريق فصل الدين عن الدولة مستقبلا وقريبا ان شاء الله.

فالشيعة العرب اصبح لدى قطاع كبير لديهم.. ((بان رجال الدين ليسوا رجال دولة.. ولا يعمرون وطن.. واستلموا الحكم بغفلة من الزمن.. فلم نشهد بظلهم غير السرقات والفساد والمحافظات الشيعية العربية من اسوء لاسوء باوضاعها المعيشية والخدمية والصحية.. مقابل هيمنة ايرانية منخيفة.. تعرقل نهوض العراق وشيعته العرب.. فنسال كذلك ما هي منجزات الاحزاب الاسلامية ومرجعياتهم .. هذا السؤال ولد قناعات عن عامة الناس ان هؤلاء الاسلاميين والمعممين بحقيقتهم لصوص وهذا ما سوف يعجل بنهاية المؤسسة الدينية.. التي ستدرك اخيرا بان الحل هو بان (تصبح النجف دولة كالفتيكان) وتفك وصايتها عن شيعة العراق.. لت اخذ المرجعية دورها العالمي برعاية شؤون الشيعة بالعالم وليس اغتصاب وسرقة ثروات الشيعة العرب بارض الرافدين))..

وهنا ما يحيرني..ان الشيعة العجم اسسوا دول.. في حين حرم الشيعة العرب من حقهم بدولة؟

فدولة الشيعة العجم ايران.. ترفض ان يقام للشيعة العرب دولة بمنطقة اكثريتهم.. وتريدهم تحت سطوة الفرس وطهران.. وتعرقل قيام دولة للشيعة العرب بالاحواز ووسط جنوب منطقة العراق وطرفي الخليج.. فالامام علي كان لديه دولة للشيعة العرب بالمحصلة.. فلماذا يحرم الشيعة العرب من حقهم بدولة؟

ويحيرني ايضا:

(لماذا الحشود الشيعية لكربلاء والكاظمية والنجف).. (خرجت ضد الظالم صدام).. ولم تخرج ضد (الفاسدين) بعد عام2003؟

بالصميم (هل لان الظالم صدام كان معارضا لايران؟؟ فعارضه شيعة ماما طهران)؟؟ ولو كان الدكتاتور صدام.. مثل الدكتاتور الظالم بشار الاسد مواليا لايران.. او كحماس الفلسطينية الاخوانية التكفيرية.. حليفة لايران .. لما خرج الشيعة ومراجعهم ضد (صدام والبعث).. فمن يحكم بسوريا بعثي (ودكتاتور) وهذا لا خلاف عليه وايران تدعم نظام الظلم بسوريا.

………………………

واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

h ttp://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#

سجاد تقي كاظم