Posted on by

مسؤول محلي يحذر من “قنابل موقوتة” في الموصل قادمة من سوريا

حذر قائممقام قضاء الموصل زهير الاعرجي، الخميس، من خطورة أمنية كبيرة بسبب دخول “عوائل داعشية” الى المدينة.

وقال الأعرجي اننا “كمجلس قضاء الموصل، وكون مخيمات النازحين تابعة لنا، فقد وجهنا كتاباً الى مجلس محافظة نينوى، وكذلك المحافظ منصور المرعيد، لرفضنا رفضاً قاطعاً دخول اي عائلة داعشية من سوريا الى داخل مخيم جدعة في الموصل”.

وأكد ان “دخول تلك العوائل يشكل خطورة أمنية كبيرة، فربما هذه العوائل تمثل قنابل موقوتة، يشكلون خطراً حقيقياً على مستقبل الموصل، وعموم محافظة نينوى”.

يشار الى ان وزارة الهجرة والمهجرين اعلنت في تشرين الثاني الماضي، إعادة 446 لاجئاً عراقياً من مخيم “الهول” في سوريا، إلى الأراضي العراقية.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close