مسؤول محلي يحذر من “قنابل موقوتة” في الموصل قادمة من سوريا

حذر قائممقام قضاء الموصل زهير الاعرجي، الخميس، من خطورة أمنية كبيرة بسبب دخول “عوائل داعشية” الى المدينة.

وقال الأعرجي اننا “كمجلس قضاء الموصل، وكون مخيمات النازحين تابعة لنا، فقد وجهنا كتاباً الى مجلس محافظة نينوى، وكذلك المحافظ منصور المرعيد، لرفضنا رفضاً قاطعاً دخول اي عائلة داعشية من سوريا الى داخل مخيم جدعة في الموصل”.

وأكد ان “دخول تلك العوائل يشكل خطورة أمنية كبيرة، فربما هذه العوائل تمثل قنابل موقوتة، يشكلون خطراً حقيقياً على مستقبل الموصل، وعموم محافظة نينوى”.

يشار الى ان وزارة الهجرة والمهجرين اعلنت في تشرين الثاني الماضي، إعادة 446 لاجئاً عراقياً من مخيم “الهول” في سوريا، إلى الأراضي العراقية.