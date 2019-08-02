منتخبات المجموعة الثانية لغرب آسيا تصل الى أربيل

وصل إلى مدينة أربيل منتخبات الكويت والبحرين والسعودية، للمشاركة في بطولة آسياسيل لاتحاد غرب آسيا، التي يحتضنها العراق، إذ سبقهم بالوصول منتخب الأردن.

وكان في استقبال البعثات العربية محافظ اربيل نوزاد هادي، ورئيس اتحاد كرة القدم عبد الخالق مسعود، وعلي جبار الأسدي، رئيس اللجنة المنظمة لمجموعة اربيل، وسعادة القنصل الكويتي احمد عكلة العنزي ،إضافة إلى تواجد عدد كبير من القنوات المحلية .

وبذلك أكتمل عقد فرق المجموعة الثانية التي تنطلق مبارياتها يوم الاحد المقبل بلقاء المنتخب الأردني بنظيره البحريني، تعقبها مباراة الكويت والسعودية.

وقال رئيس بعثة المنتخب، الكويتي احمد عكلة العنزي، قال في تصريح خاص للمكتب الإعلامي للاتحاد “انهم سعداء جدا بحضورهم إلى العراق من أجل المشاركة في هذا التجمع العربي الاخوي، والمساهمة الفاعلة في إنجاح البطولة التي يحتضنها العراق لأول مرة في تاريخه”.

من جانبه، عبر اللاعب السابق ورئيس الوفد البحريني محمد جمعة عن سعادته البالغة في زيارة العراق، مثمنا حسن الضيافة والاستقبال التي حظيت بها المنتخبات. مشيرا إلى الهدف الأسمى من تواجدهم في هذه البطولة، وهو سعيهم الجاد بالوقوف مع العراق في رفع الحظر الرياضي من خلال المساهمة في إظهار هذه البطولة بصورة إيجابية تعكس قدرة العراقيين على تنظيم اكبر البطولات الدولية رسمية كانت ام ودية.

فيما وصف ابراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي مشاركة المنتخب السعودي بالتاريخية نظرا لعمق العلاقة التي تربط الاتحادين العراقي والسعودي والتي انعكست على توطيد أواصر الاخوة والمحبة بين البلدين الشقيقين.