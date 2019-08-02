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نجاة مسؤول بالآسايش بعد اقل من يوم على هجوم واسع استهدف مقره بكرميان

نجا مدير اسايش (امن) ناحية كوله جو التابعة لادارة كرميان، مساء الخميس، من محاولة اغتيال بتفجير عبوة ناسفة بسيارته في حدود قضاء كفري.
وقتل خمسة عناصر من قوات البيشمركة والاسايش خلال تصديهم لهجوم شنه مسلحون يعتقد انتماءهم لتنظيم داعش مساء امس الاربعاء على مقر للاسايش في قرية “كوله جوى” في گرمیان.
وابلغ مسؤول امني كوردي ان انفجارا بعبوة ناسفة استهدف عجلة يستقلها مدير اسايش كوله جو سمكو علي مساء اليوم اثناء توجهه صوب موقع هجوم يوم امس.
واضاف ان التفجير لم يسفر عن خسائر في الارواح، الا ان سيارة مدير اسايش كوله جو تعرضت للتدمير.

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