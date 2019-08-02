نشأت أكرم: من يقودون الكرة العراقية جهلة ولن يتأهل المنتخب للمونديال حتى لو دربه غوارديولا

هاجم الدولي العراقي السابق نشأت أكرم بقوة من يقودون الكرة العراقية، واصفاً أياهم بـ(الجهلة)، فيما أكد أن المنتخب العراقي لن يتأهل للمونديال حتى لو أشرف على تدريبه الإسباني “غوارديولا”.

وأضاف نشات أكرم في حوار تلفزيوني على إحدى القنوات العراقية: “من يقود الرياضة في العراق جاهلٌ، ولا يعرف بالقوانين، هناك من قرأ صفحتين في الكتاب وسمع كلاماً من آخرين، ثم بات يتكلم بالرياضة وبدأ بالقيادة”.

وتايع نشأت أكرم: “هناك نشأت أكرم واحد في العالم، فلا يوجد هناك من يشبه زيدان أو رونالدو أو ميسي، وبالتالي لا يوجد خليفة لي في الملاعب العراقية، وبالنسبة لي لقد قدمت الكثير للكرة العراقية، وأضفت الكثير على المستوى الشخصي والجماعي”.

وواصل لاعب منتخب العراق السابق: “بالنسبة لجائزة أفضل لاعب في 2007، التي ذهبت في وقتها للاعب السعودي ياسر القحطاني، بالأرقام كنت أنا من يستحق الجائزة، وزميلي يونس محمود كان أيضاً يستحقها، والجائزة كانت من استحقاقنا لأننا حققنا لقب 2007 في وقتها”.