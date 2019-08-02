وفد العراق لمفاوضات استانا يبحث مع ايران الأزمة السورية

التقى كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، بالوفدين العراقي واللبناني اللذين يشاركان في مفاوضات استانا للسلام في سوريا في العاصمة الكازاخية نور سلطان بصفة مراقب .

واجتمع علي أصغر خاجي مع الوفدين اللبناني والعراقي اللذين يشاركان لاول مرة في مفاوضات استانا بصفة مراقب كلا على حدة واجرى معهما جولة من المباحثات.

واشار على اصغر خاجي الى مجاورة العراق ولبنان لسوريا وتأثير الأزمة السورية عليهما وخاصة على الصعيد الامني وقضية اللاجئين وقال بلاده كانت تتطلع منذ البداية الى انضمام لبنان والعراق إلى مسار مفاوضات استانا.

ويعقد الاجتماع الثالث عشر لعملية السلام السورية اليوم (الخميس) لمدة يومين، مع وفود من إيران وروسيا وتركيا (الدول الضامنة الثلاث)، مع ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة في عاصمة كازاخستان نور سلطان.