48 حزب ومنظمة مجتمع مدني في السويد : لا للتعديل الإقصائي ، لا لسرقة أصوات الناخبين

صوت مجلس النواب في جلسته الرابعة والثلاثين المنعقدة يوم الإثنين الموافق 22 تموز 2019 وفي ساعة متأخرة ، على مشروع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم والأقضية التابعة لها رقم 12 لسنة 2018 ، حيث تم اعتماد صيغة ” سانت ليغو المعدل 1,9″ لإحتساب الأصوات، بالرغم من المعارضة السياسية والشعبية لهذا النظام بنسخته المعدلة، وهو يعكس إصرار الكتل المتنفذة على مواصلة التفرد بالقرار واحتكاره، وتضييق المشاركة الوطنية في إدارة السلطات المحلية. واستمرار الفساد وهيمنة الأحزاب الطائفية ،و تكريس نظام المحاصصة المقيت والهيمنة والإقصاء، وادامة سلطة الوجوه المتنفذة ذاتها، التي عرفت بسوء ادارتها وفسادها، ويؤدي الى تعطيل الدور الرقابي لمحاسبة الفاسدين ومساءلة ومحاسبة المقصرين، واضاعة الفرصة على الكثير من المواطنين للمشاركة في الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات.

إضافة الى تشويه وتفريغ قانون سانت ليغو من محتواه ومضمونه، ومخالفته للدستور العراقي لعام 2005 الذي نص في مادته العشرين على ان ” للمواطنين ، رجالا ونساءا حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والإنتخاب والترشيح” ، والمادة 38 / أولا التي تنص على أن ” تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب : حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل ” .

ان اعتماد صيغة ” سانت ليغو المعدل 1,9″ ، يشكل تراجعا واضحا عن شعارات ودعوات الإصلاح والتغيير التي رفعتها حركة الإحتجاج ، وتبنتها قوى سياسية في مجلس النواب، واغلاقا للأبواب امام التغيير والإصلاح السياسي ، وسدا للمنافذ أمام رياح التغيير ، وقاطعا للطريق أمام إمكانية التغيير في الانتخابات المقبلة، وتعزيزا لدكتاتورية الأحزاب الكبيرة .

نحن منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المتواجدة في السويد ، الموقعة أدناه ، نعلن رفضنا لهذا التعديل المتقاطع مع كل دعوات الإصلاح ، ونراه اجحافا وعرقلة لعملية التمثيل الحقيقي للناخبين، وهدرا كبيرا في أصوات الناخبين من خلال شرعنة سرقتها وتحويلها الى قوائم لم يقصد الناخب اختيارها ، ولقد قضت المحكمة الإتحادية في الدعوى المرقمة 12/ اتحادية/ 2012 على ان” عملية تحويل صوت الناخب بدون ارادته من المرشح الذي انتخبه الى مرشح من قائمة أخرى لم تتجه إرادته الى انتخاب مرشح منها يشكل اعتداءً على حقه في التصويت والإنتخاب وتجاوزا على حقه في حرية التعبير وبالتالي يشكل مخالفة لنص المادة 20 والمادة 38/أولا من الدستور ”

وهو تكريس لهيمنة وسيطرة الكتل والأحزاب المتنفذة والكبيرة على المفاصل الإدارية والتنفيذية في المحافظات. وبنفس الوقت يشكل خطرا جديا على مصير الديمقراطية في العراق، لذا نطالب رئاسة الجمهورية بإرجاع القانون الى مجلس النواب من أجل إعادة النظر فيه، ونطالب القوى السياسية داخل مجلس النواب وخارجه والرافضة لهذا التعديل، بإطلاق حراك سياسي وشعبي يضغط على الكتل المتنفذة لتعديل القانون ، وعلى القوى المدنية والوطنية التي تقف بالضد من نهج الإستبداد والمحاصصة، مسؤولية توحيد قواها في ائتلاف واسع ومضاعفة جهودها والعمل على تحقيق تمثيل يليق بحجم جمهورها في الشارع.

الموقعون:

1 ـ الحركة الديمقراطية الآشورية / محلية السويد

2 ـ حزب بيت نهرين الديمقراطي / محلية فرع السويد

3 ـ الإتحاد الديمقراطي الكوردي الفيلي

4 ـ المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري / مكتب السويد

5 ـ حزب الجبهة الفيلية في اوربا

6 ـ منظمة الحزب الشيوعي العراقي في السويد

7 ـ منظمة الحزب الشيوعي الكردستاني / العراق في السويد

8 ـ تنسيقية التيار الديمقراطي في ستوكهولم

9 ـ رابطة المرأة العراقية فرع السويد / ستوكهولم

10 ـ جمعية المرأة العراقية في ستوكهولم

11 ـ جمعية المرأة الكردستانية في السويد

12 ـ جمعية المرأة المندائية في ستوكهولم

13 ـ اتحاد الجمعيات المندائية في دول المهجر

14 ـ الإتحاد الديمقراطي للجمعيات العراقية في السويد

15 ـ رابطة الأنصار الديمقراطيين / فرع ستوكهولم وشمال السويد

16 ـ الجمعية المندائية في ستوكهولم

17 ـ اتحاد الكتاب العراقيين في السويد

18 ـ منتدى الحوار الديمقراطي العراقي في ستوكهولم

19 ـ جمعية بابيلون للثقافة والفنون

20 ـ الرابطة المندائية للثقافة والفنون / فرع السويد

21 ـ جمعية بيت نهرين الاجتماعية

22 ـ رابطة شعب كردستان

23 ـ منظمة تطوير المرأة الكردية

24 ـ الملتقى الثقافي المندائي في ستوكهولم

25 ـ رابطة الديمقراطيين العراقيين في ستوكهولم

26 ـ حركة العمال النقابية الديمقراطية في ستوكهولم / السويد

27 ـ جمعية زيوا المندائية في سيدرتاليا

28 ـ فرقة مسرح الصداقة في ستوكهولم

29 ـ لجنة اللاجئين العراقيين في ستوكهولم

30 ـ الجمعية الثقافية العراقية في مالمو

31 ـ البرلمان الكردي الفيلي

32 ـ رابطة الديمقراطيين العراقيين في جنوب السويد

33 ـ فرقة ينابيع االمسرحية

34 ـ التيار الديمقراطي في جنوب السويد

35 ـ الجمعية الثقافية المندائية في لوند

36 ـ البيت الثقافي العراقي في يتبوري

37 ـ جمعية المرأة العراقية في يتبوري

38 ـ رابطة المرأة العراقية في يتبوري

39 ـ جمعية تموز في السويد

40 ـ جمعية الأنصار الشيوعيين في يتبوري

41 ـ تنسيقية التيار الديمقراطي في يتبوري / السويد

42 ـ جمعية المرأة الفيلية في يتبوري

43 ـ النادي الثقافي الاجتماعي العراقي في يتبوري

44 ـ الجمعية العربية النسائية في ترولهتان

45 ـ الجمعية الثقافية في ترولهتان

46 ـ الجمعية الثقافية في بوروس

47 ـ الجمعية العراقية في لينشوبنك

48 ـ لجنة الدفاع عن الكورد الفيليين / يتبوري