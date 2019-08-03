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أبي قدْ طواكَ الرّدى يا أبي

أبي قدْ طواكَ الرّدى يا أبي

كريم مرزة الأسدي

من قصيدة (رثاء أبي) – البحر المتفارب.

أبي قدْ طواكَ الرّدى يا أبي*** كفاك صلاةً؛ وعشقَ النّبي

كفتكَ الدموعُ ثرى كربـــــلاء***تثرُّ بها ليلــــــةَ المنحـبِ

وكمْ مرّةٍ قدْ تُثار الشجونْ***عليــــكَ عليـــكَ؛ ولــمْ أنحبِ

لعلَّ أبي من ثنايا الحتوفْ****سيشرقُ فـــي وجههِ الطّيّبِ

وأخبرهُ كيفَ دارَ الزمانْ ***وأنْحبُ فــــي صدرهِ المُتعبِ

وكيف يمجُّ الشقيقُ الشّقيقْ*** ويُطعنُ غدرًا مـن الأقربِ

فيا خسّةَ المرءِ ! أنّى يلوذْ**** إلى زوجهِ بالنّفاق الغبي

فمنْ أينَ يأتي الرّدى للرّدى؟!***وتبقى الحياةُ ولمْ تُســلبِ

وإنَّ المنايـــا؛ لها خبطــــةٌ****تســـيّرها قـــدرةُ المُقْلـــبِ

فعقبى الحياةِ مماتُ الفتى**** وضحكُ الحِمامُ من المهربِ

وإلّا لماذا يطلُّ الوليــــد****بكاءً على العـــــالمِ الأرحـــبِ

كأنّهُ يعْلمُ سرَّ الوجــــــودْ*****شــــقاءً على القادم المُنكبِ

كريم مرزة الأسدي

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