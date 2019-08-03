Posted on by

اجراء تغييرات بمواعد صرف رواتب وزارات ومؤسسات بكوردستان

اجرت وزارة المالية في اقليم كوردستان تغيرات بمواعيد صرف الرواتب التي تقع ضمن عطلة عيد الأضحى.
وبحسب التغييرات فان مجلس النواب وديوان رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والمكاتب التابعة له سيتم صرف رواتب منتسبيها يوم 6/8/2019 بدلاً من 15/8/2019.
وستشمل التغييرات ايضا صرف رواتب الدوائر غير المرتبطة بوزارة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 7/8/2019 بدلا من 16/8/2019.
في حين سيكون توزيع الرواتب لوزارتي المالية والخارجية في 8/8/2019 بدلا من 17/8/2019.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close