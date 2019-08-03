اجراء تغييرات بمواعد صرف رواتب وزارات ومؤسسات بكوردستان

اجرت وزارة المالية في اقليم كوردستان تغيرات بمواعيد صرف الرواتب التي تقع ضمن عطلة عيد الأضحى.

وبحسب التغييرات فان مجلس النواب وديوان رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والمكاتب التابعة له سيتم صرف رواتب منتسبيها يوم 6/8/2019 بدلاً من 15/8/2019.

وستشمل التغييرات ايضا صرف رواتب الدوائر غير المرتبطة بوزارة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 7/8/2019 بدلا من 16/8/2019.

في حين سيكون توزيع الرواتب لوزارتي المالية والخارجية في 8/8/2019 بدلا من 17/8/2019.