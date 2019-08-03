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ارسال تعزيزات عسكرية من اقليم كوردستان الى “كرمیان” بعد هجوم داعش

افاد مصدر في قوات الامن الاسايش يوم الجمعة ان قوة من جهاز مكافحة الارهاب التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني قد وصلت الى منطقة “گـرمیان”.

وقال المصدر ان رتلا من عربات “هامفي” العسكرية يستقلها عناصر من مكافحة الارهاب قد وصلت الى المنطقة المذكورة.

واضاف المصدر ان تلك القوة ستتمركز في المناطق الحدودية في “گـرمیان” وتقدم الدعم والاسناد الى باقي الاجهزة الامنية للتصدي لأي هجمات محتملة قد يشنها تنظيم داعش مستقبلا.

و تصدت قوة من الاسايش لهجوم واسع شنه تنظيم داعش ليل الاربعاء على الخميس على مقر للقوة الكوردية في قرية “كوله جوى” في گرمیان.

واعلنت دارة منطقة “گـرمیان” في اقليم كوردستان يوم الخميس عن مقتل خمسة عناصر من قوات البيشمركة والاسايش واصابة ثمانية اخرين جراء ذلك الهجوم.

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