الانبار تكشف عن ضغوط تمنع افتتاح منفذ جديد مع سوريا

اكد مجلس محافظة الانبار، السبت، وجود ضغوطات تحول دون اعادة افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا رغم استقرار الاوضاع الامنية .

وقال عضو المجلس فرحان محمد الدليمي إن “هيئة المنافذ الحدودية تتعرض لضغوط من بعض الجهات أدت الى تأخير عملية المباشرة بمشروع إنشاء منفذ حدودي جديد في قضاء القائم مع سوريا غربي الانبار”.

وأضاف، أن “تلك الجهات تريد اعادة تأهيل المنفذ القديم القريب من منطقة البو كمال السورية رغم ان المنفذ دمر بالكامل من قبل عصابات داعش الاجرامية اثناء سيطرتها على القضاء”.

وأشار الى أن “منفذ القائم الجديد عرض لاستثمار لم يتم المباشرة بإنشائه رغم استقرار الاوضاع الامنية ورغبة الشركات الاستثمارية العمل في المحافظة