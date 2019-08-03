الحلبوسي يكشف … سبب منع ارتداء “البرمودا” في الأنبار

الحلبوسي يكشف لـNRT سبب منع ارتداء “البرمودا” في الأنبار

موجها بفتح باب التناصح مع الشباب

أوضح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الجمعة، ان منع شرطة الانبار من ارتداء الشباب للبرمودا، لانها لا تليق مع التقاليد السائدة، داعيا إلى الاكتفاء بفتح باب التناصح مع الشباب لمنع الحرج للعوائل مستقبلا.

وقال الحلبوسي في تصريح خاص لديجيتال ميديا إن ار تي، اليوم، (2 آب 2019)، ان “ماحدث في الانبار هو قيام شرطة الانبار بمنع الشباب من دخول الاماكن التي تتواجد فيها العوائل مثل شارع الاطباء”، عازيا ذلك إلى “ارتداء هؤلاء الشباب ملابسا لا تليق مع التقاليد السائدة”.

وأضاف قائلا “اوصينا الجهات ذات العلاقة الاكتفاء بفتح باب التناصح مع الشباب لمنع الحرج للعوائل مستقبلا”.

وكانت مديرية شرطة محافظة الأنبار قد أكدت في وقت سابق من اليوم الجمعة، ان ارتداء البرمودا هو مخالف لقانون الآداب العامة والاعراف العشائرية، وان القانون فوق الجميع وسيتم تطبيقه حرفيا.

وكشف مصدر أمني، عن حملة نفذتها شرطة محافظة الأنبار في وقت متأخر من مساء يوم أمس الخميس، في مدينة الرمادي ضد الشباب والاطفال ممن يرتدون “البرمودا.”

وقال المصدر في حديث لـ”ديجيتال ميديا ان ار تي” إن “الشرطة عمدت إلى حلق رؤوس 100 شاب وطفل، كعقوبة على ارتداء البناطيل القصيرة (البرمودا)”.

وأثارت الحملة حفيظة ناشطين في الأنبار ومخاوف من “قدسية” قد تشملها كتلك التي يروج لها في محافظات أخرى وتحظر بموجبها الكثير من الحريات العامة، بحسبهم، بالتزامن مع الجدل الذي أثاره حفل افتتاح بطولة غرب أسيا على ملعب كربلاء، عبروا عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.