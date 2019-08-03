الدولي العراقي همام طارق يوقع للإسماعيلي المصري

تشهد ابو ظبي عاصمة الامارات اتفاق بين مسؤولي نادي الاسماعيلي المصري ولاعب الوسط العراقي همام طارق.

بعدما توصلت المفاوضات الى توقيع اولي من العراقي الدولي همام طارق و اكدت ذلك مصادر عراقية عديدة

وسيتم انهاء الاتفاق في “ابو ظبي” بعد سفر مسؤولي الاسماعيلي الي العاصمة الاماراتية.

وهمام طارق لاعب عراقي دولي منذ 2012 ويبلغ من العمر 23 عام ويلعب بقدمه اليسرى، يجيد اللعب في كل المراكز تحت المهاجم خاصة صانع الالعاب والجناح الايمن.

وانضم لأندية القوة الجوية العراقي واهلي دبي والظفرة الاماراتيين واخيرا استقلال طهران الايراني وايضا شارك مع المنتخب العراقي الاول 52 لقاء.