السلطات العراقية تصدر تعقيبا بما يخص تزوير جناسٍ و جوازات لـ 11 مواطنا قطريا

نوه مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية يوم الجمعة الى ان اسرة كاملة مؤلفة من 11 شخصا يقيمون في قطر حاولوا تزوير بطاقات وطنية موحدة وجوازات في العاصمة بغداد.

وذكر المكتب في بيان اليوم انه “نشر في الأول من آب ٢٠١٩ خبراً عن ضبط شخصين أحدهما قطري الجنسية والآخر عراقي متورطين بزرع قيود وهمية لـ 11 مواطناً قطرياً في السجل الأساس لدائرة أحوال الأعظمية، واصداره لبطاقات موحدة وجوازات سفر لهم”.

واوضح البيان انه “بعد التعمق في التحقيق ومتابعة الاجراءات القانونية في محافظات النجف والبصرة وكركوك والعاصمة بغداد ومفاتحة الجهات المختصة لمعرفة صحة صدور هوية المواطن القطري المتهم بالقضية تبين ان المواطن القطري هو وعائلته مولودون ومقيمون في دولة قطر منذ امد بعيد ومن أم قطرية ولا يحملون الجنسية القطرية”.

وتابع البيان انه “تبين بانه دفع مبالغ مالية لاصدار بطاقات وطنية وجوازات سفر بوثائق مزورة هو وعائلته المتكونة من 11 فرداً ، وان الاجراءات القانونية سيتم متابعتها لاتمام التحقيق حتى مع الذين يقيمون حالياً في دولة قطر”.

وكان المكتب قد اعلن امس عن ضبط شخصين أحدهما قطري الجنسية والآخر عراقي متورطين بزرع قيود وهمية لـ 11 مواطناً قطرياً في السجل الأساس لدائرة أحوال الأعظمية في بغداد.