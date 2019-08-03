الكويت تجدد الشكر والتقدير للدول التي ساهمت بتحريرها من الغزو العراقي الغاشم

كونا – جدد مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي الجمعة الشكر والعرفان والتقدير للدول الشقيقة والصديقة وعلى راسها دول التحالف الدولي التي دعمت وساهمت بتحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم.

جاء ذلك في كلمة القاها السفير العتيبي في جلسة مجلس الامن حول (الاطفال والنزاع المسلح) حيث صادف عقد الجلسة ذكرى الغزو العراقي الغاشم على الكويت.

وقال إن “هذا الغزو راح ضحيته من ابناء الكويت البواسل الكثير واسر وفقد الكثير وبفضل من الله سبحانه وتعالى ونتيجة لالتزام مجلس الامن بتنفيذ قراراته واولها القرار رقم (660) الذي صدر في مثل هذا اليوم عام 1990 تحررت بلادي”.

واضاف السفير العتيبي “اجدد الشكر لهذه الدول التي وقفت الى جانب الحق والعدل والشرعية الدولية من نفس هذه القاعة التي حفرت صورتها في وجدان كل كويتي”.