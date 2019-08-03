بطولة غرب آسيا.. انتصاران للعراق ولبنان على فلسطين وسورية

حقق منتخب أسود الرافدين فوزاً صعباً على منتخب فلسطين بهدفين مقابل هدف وحيد، في المواجهة القوية التي جمعت بينهما على استاد كربلاء، ضمن منافسات الجولة الثانية في بطولة غرب آسيا المقامة حالياً في العراق، ليتصدر أبناء المدرب سريتشكو كاتانيتش المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.

وفاجأ منتخب فلسطين مستضيف بطولة غرب آسيا بهدفٍ مبكر، بعد أن استطاع إسلام البطران تسجيل الهدف الأول في شباك منتخب العراق بالدقيقة 3، عبر ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء، لينتفض بعدها أسود الرافدين للبحث عن هدف التعادل.

واستطاع النجم مهند كرار إدراك التعادل في الدقيقة (21)، بعد أن استغل الركنية التي لعبها زميله حسن علي، وأسكنها برأسية متقنة بشباك الحارس رامي حمادة، وسط فرحة كبيرة من الجماهير الحاضرة في مدرجات استاد كربلاء.

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب العراق ضغطه على منافسه منتخب فلسطين، الذي اعتمد نجومه على الهجمات المرتدة، والاكتفاء بالدور الدفاعي، للحفاظ على نتيجة التعادل وخطف نقطة ثمينة، من بين فكي أسود الرافدين، لكن حسين علي نجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة (83)، عبر ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء.

وفي المباراة الأخرى، قلب منتخب لبنان نتيجة المباراة، بعد أن استطاع الفوز على منتخب سورية بهدفين لواحد في المباراة القوية بشوطها الثاني على استاد كربلاء، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

واكتفى المنتخبان في الشوط الأول بالتسديدات القوية من خارج منطقة الجزاء، مع غياب الأداء المتوقع من نجوم الفريقين، بعد أن تركز اللعب في وسط الملعب، وتكتل المدافعون في مناطقهم، ليخيّم التعادل السلبي بلا أهداف.

أما في الشوط الثاني، فاستطاع أحمد الدوني إحراز الهدف الأول لمنتخب سورية في الدقيقة (48)، ليواصل رفاق النجم المخضرم فراس الخطيب سيطرتهم على أجواء المباراة، ويهددوا مرمى الحارس اللبناني، الذي استطاع التصدي لعدد من الكرات الخطيرة.

لكن زميله نادر مطر تمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة (81)، ليعود زميله حسن شعيتو إلى تسجيل الهدف الثاني في الوقت البدل الضائع، وسط فرحة كبيرة من قبل الجهاز الفني لمنتخب لبنان، الذي حقق أول ثلاث نقاط في بطولة غرب آسيا 2019.