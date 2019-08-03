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تحذيرات من أزمة سياسية جديدة في العراق سببها منصب وزاري!

حذر النائب عن تحالف ‹الإصلاح والإعمار› صباح طلوبي، اليوم السبت، من أزمة سياسية جديدة في العراق، بسبب منصب وزير التربية.

وقال طلوبي إن «هناك خلاف وعدم توحيد للرؤى بقضية اختيار شخصية لحقيبة وزارة التربية، كما لا يوجد اتفاق أو توافق على أي شخصية لغاية اللحظة بين الكتل والأحزاب السياسية، وحتى مع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي».

وبين أن «استمرار الخلاف على حقيبة وزارة التربية قد يولد أزمة سياسية جديدة بين الكتل السياسية، وقد تكون أزمة شديدة بسبب شدة الخلافات والاختلافات، ولهذا على رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، حسم هذا الملف بأسرع وقت دون انتظار توافقات الكتل التي من الصعب تحقيقها في الوقت الحالي».

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