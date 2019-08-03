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تركيا تحتجز 9 عراقيين بمطار اسطنبول ومؤسسة تتدخل وتفرج عنهم

اعلنت مؤسسة “القمة” لشؤون اللاجئين العراقيين ومقرها اقليم كوردستان يوم الجمعة عن تمكنها، وبمساعدة القنصلية العراقية في تركيا من الافراج عن تسعة مهاجرين عراقيين بينهم اطفال ونساء بعد ان احتجزتهم السلطات في مطار اسطنبول الجديد.

وذكرت المؤسسة في بيان اليوم، انه تم ابلاغ ممثل المؤسسة في تركيا “كورده يشار” امس الخميس باحتجاز 9 مهاجرين من العراق واقليم كوردستان.

واضاف البيان ان ممثل المؤسسة هرع فورا وبالتعاون والتنسيق مع “آمد رسول” مستشار القنصلية العراقية في تركيا الى مكان احتجاز المهاجرين.

وتابع البيان انه بعد اتخاذ الاجراءات القانونية تم الافراج عن اولئك المهاجرين من محل الاحتجاز في المطار، موضحا ان عدد المحتجزين كان تسعة اشخاص بينهم نساء واطفال وهم من اهالي السليمانية واربيل ودهوك والموصل واجهتهم حدوث مشكلة في جوازاتهم وتأشيرات دخولهم.

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