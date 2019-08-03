ترمب لدول اوروبا: خذوا مسلحيكم والا سنطلق سراحهم في مناطقكم

اكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن واشنطن ستطلق سراح مسلحي داعش الاوربيين، الذين اعتقلتهم القوات الاميركية، في حال لم تقم سلطات بلدانهم الأصلية باستلامهم.

وقال ترمب في حديث صحفي امس الخميس (1 آب 2019)، “نحتجز آلاف المسلحين من تنظيم “داعش”، ونريد أن تأخذهم أوروبا، ويجب على بلدانهم الأصلية ان تقوم باستلامهم، وفي حال لم يتم ذلك، فسنضطر على الأرجح إلى إطلاق سراحهم إلى أوروبا”.

واشار، إلى وجود 2500 من عناصر داعش من مواطني الدول الأوربية، في قبضة الأميركيين وحلفائهم داخل سوريا والعراق.

وشدد على أن بلاده تريد من أوروبا أن تأخذ مسلحي “داعش” المعتقلين “لأنهم كانوا عائدين إلى هناك: إلى فرنسا وألمانيا والمناطق الأخرى” حسب تعبيره